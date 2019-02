Achtbares Resultat beim Meister

Mannheim.In der Fraueneishockey-Bundesliga hielten die Damen der Mad Dogs Mannheim beim Tabellenführer und Titelverteidiger ECDC Memmingen im Allgäu lange gut mit, ehe sie sich am Ende dann doch mit 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) geschlagen geben mussten. So gelang Theresa Knutson in der 27. Minute sogar der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich für die Mad Dogs. Dieser hielt bis zur 48. Minute, als Marie Delabre Memmingen mit 2:1 in Führung schoss. 22 Sekunden vor Spieleende trafen die Allgäuer zum 3:1 ins bereits verwaiste Mannheimer Tor. An die starke Leistung am Tag zuvor in Memmingen, konnten die Mad Dogs einen Tag später in Mannheim nicht anknüpfen, denn das Sonntagsheimspiel gegen den ECDC Memmingen ging mit 2:6 (1:4, 1:1, 0:1) verloren. Theresa Knutson (18.) und Lisa Campeau (24.) trafen für die Schwarz-Gelben. and

