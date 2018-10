Achtelfinale der Frauen wird gelost

Karlsruhe.Im BFV-Pokal der badischen Fußball-Frauen steht das Achtelfinale an. Die Begegnungen der besten sechzehn Mannschaften werden am Dienstag, 16. Oktober, in der Sportschule Schöneck ausgelost.

Im Lostopf sind erstmals die drei badischen Oberligateams FV Niefern, SSV Waghäusel und Titelverteidiger Karlsruher SC. Dazu kommen die 13 Mannschaften aus der zweiten Runde, darunter die Verbandsligisten VfK Diedesheim, TSV Amicitia Viernheim, SC Klinge Seckach, KIT SC, FSV Büchenau, SG HD Kirchheim, Karlsruher FV und TSV Neckarau und die Landesligisten 1. FC Ersingen, SpG St. Leon/Mingolsheim, SSV Vogelstang, 1. FC Mühlhausen und Post Südstadt Karlsruhe.

Standard-Spieltermin ist Donnerstag, 1. November,um 13 Uhr. Die weiteren Runden sind bereits per Platzhalter gelost und demnach vorgegeben. Die Viertelfinals werden im kommenden Frühjahr ausgespielt, die Halbfinals an Ostern. Am 30. Mai 2019 spielen dann die beiden Finalisten um den BFV-Pokal der Saison 2018/19. red

Info: Die Auslosung wird ab 16 Uhr live bei facebook übertragen.

