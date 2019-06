Adam Eberhard ersetzt Dan Oppland

Heidelberg.Die MLP Academics Heidelberg haben auf den Abgang von Dan Oppland reagiert. Der Basketball-ProA-Ligist verpflichtete den US-Amerikaner Adam Eberhard. Mit dem 2,03-Meter-Mann kommt ein Power Forward an den Neckar, der die vergangenen vier Jahre an der Bellarmine University verbrachte und dort den Grundstein für seine nun beginnende Profikarriere legte. In der vergangenen Spielzeit verbuchte Eberhard 17,6 Punkte, 5 Rebounds und 4,6 Assists pro Spiel.

Branislav Ignjatovic freut sich auf den Neuzugang: „Wir haben Adam schon lange auf dem Radar und sind wirklich froh, dass wir ihn nächste Saison in unseren Reihen haben. Ich bin sehr überzeugt von Spielern der Bellarmine University“, betont der Trainer der MLP Academics. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.06.2019