Adler Mannheim schon heiß auf die neue Saison

Anzeige

Mannheim.Bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30-Grad Marke würde wohl nicht jeder gleich an Eishockey denken, doch in Mannheim ist das anders. Letztlich ließen sich rund 600 Anhänger der Adler Mannheim das Hoffest an der SAP Arena nicht entgehen, das traditionell Ende Juni/Anfang Juli signalisiert, dass die neue Saison nicht mehr allzu fern ist. „Es ist schon toll, dass so viele Fans hier sind, da sieht man einfach das Mannheim eine Eishockeystadt ist“,stellte von den Kölner Haien gekommene Adler-Neuzugang Nicolas Krämmer fest. „Ich selbst bin in Landshut groß geworden, wo Eishockey ja ebenfalls sehr groß geschrieben wird. Auch in Köln gab es vor der Saison immer eine tolle Feier mit den Fans im Schokoladenmuseum.“

Dass in den Duellen zwischen Adlern und Haien eine Menge Rivalität steckt, bekam der 25-jährige deutsche Nationalspieler zu spüren, wenn er im Trikot der Domstädter in der SAP Arena auflief. „Das ist immer eine besondere Stimmung und es ist ganz gut zu wissen, dass die so leidenschaftlichen Fans in Mannheim nun auf meiner Seite stehen werden“, sagt der wird der gebürtige Niederbayer und wird prompt von großen und kleinen Adler-Fans um Autogramme und Erinnerungsfotos gebeten. Als WM-Teilnehmer in Dänemark fiel die Sommerpause für den Flügelstürmer nicht sehr lange aus. „Vier Tage mit der Freundin auf Mallorca, das war alles“, freut sich Krämmer nun auf die neue Herausforderung in Mannheim.

Einen ruhigen Sommer hatte auch Marcel Goc nicht. Obwohl der 34-Jährige nach dem sensationellen Gewinn der olympischen Silbermedaille seinen Rücktritt aus dem DEB-Team verkündet hatte, hatte er jede Menge Eishockeytermine: „Die Ehrung mit dem silbernen Lorbeerblatt beim Bundespräsidenten in Berlin, die Ernennung zum DEB-Ehrenmitglied, der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Mannheim und auch im meinem Wohnort Gechingen.“ Nun freut er sich, wieder auf dem Eis zu stehen, nahm auch am erste freiwillige Training teil.