AH-Turniere bei Rot-Weiß Rheinau

Mannheim.AH-Turniere haben beim Fußball-Kreisligisten SC Rot-Weiß Rheinau eine jahrzehntelange Tradition. Am 2. Werner-Duttlinger-Gedächtnisturnier für Ü-35-Mannschaften nehmen an diesem Samstag ab 10.30 Uhr acht Mannschaften teil. Titelverteidiger ist die AH des SC Moguntia Mainz. Mit dabei sind außerdem der ASV Eppelheim, der VfL Kurpfalz Neckarau, die TSG Eintracht Plankstadt, die TSG Rheinau, der MFC Lindenhof PM, der VfB Gartenstadt sowie das Team des Ausrichters. Parallel dazu findet auf der Winfried-Höhn-Sportanlage am Samstag auch noch das 14. Joachim-Storz-Turnier für Ü-50-Mannschaften statt. Gastgeber Rot-Weiß Rheinau ist hier der Titelverteidiger. mwh

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.07.2019