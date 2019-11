Alexander Hübe verspricht eine Reaktion

Leutershausen.Ohne Zugriff in der Abwehr, ohne Ideen im Angriff und ohne die nötige Einstellung generell – der jüngste 33:34-Dämpfer für die SG Leutershausen beim HC Elbfloren Dresden sorgte beim Handball-Drittligisten für Ernüchterung. Doch beim nächsten Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen den Northeimer HC wollen sich die Bergsträßer von einer anderen Seite zeigen.

„Ich glaube nicht, dass uns so etwas nochmal passiert“, sagte beispielsweise Frank Schmitt. Dem Trainer der Roten Teufel haben die Emotionen gefehlt, der letzte Zug, der Körperkontakt in der Abwehr: „Darüber haben wir relativ deutlich gesprochen. Wir haben so ziemlich alles zugelassen.“ Dass der Blick nun aber nach vorne gehen muss, weiß nicht nur der Coach, sondern auch sein Stammtorhüter. „Wir müssen jetzt unsere Lehren daraus ziehen“, sagt Routinier Alexander Hübe: „Nun wollen wir im Spiel gegen den Northeimer HC eine Reaktion zeigen. Das war ein Ausrutscher.“

Gute Vorzeichen

Die Vorzeichen stehen gut, schließlich wurde die SG Leutershausen in eigener Halle in dieser Saison erst einmal im Spitzenspiel gegen die SG Nußloch bezwungen. „Auch wenn der jüngste Rückschlag extrem ärgerlich war, hat er uns gezeigt, dass Verlieren eben auch dazu gehört“, sagt Schmitt. „Wenn wir gegen Northeim ebenfalls keine 100 Prozent bringen, dann wird es auch gegen sie extrem schwer.“ Im Tableau ist die SGL durch den Dresden-Dämpfer erstmal abgerutscht. Die Ausbeute von 17:7-Punkten liest sich zwar weiterhin gut, mittlerweile stehen aber wieder vier Mannschaften vor den Bergsträßern.

Die Gäste haben zur Zeit ganz andere Probleme: Mit 7:17-Zählern müssen sich die Niedersachsen, die in der vergangenen Saison noch in der West-Staffel am Ball waren, mit dem vorletzten Tabellenplatz anfreunden. Doch Coach Schmitt warnt: „Sie haben zuletzt gute Ergebnisse erzielt. In dieser Liga gewinnt man kein Spiel im Vorbeigehen. Sie werden uns auch Probleme bereiten, wenn wir es zulassen.“ red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019