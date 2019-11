Alishah Azimzada fehlt dem SRC Viernheim

Mannheim.Die weiteste Anreise in dieser Bundesliga-Saison haben die Ringer der RKG Reilingen/Hockenheim an diesem Wochenende vor sich, wenn sie gut 600 Kilometer ins mecklenburgische Lübtheen fahren. Obwohl die RKG den Vorkampf mit 10:18 verlor, rechnet sie sich diesmal doch etwas mehr aus, zumal die Gastgeber auch erst zweimal in dieser Runde gewinnen konnten.

Der SRC Viernheim sollte die etwas zu hoch ausgefallene Niederlage in der Regionalliga Baden-Württemberg gegen Baienfurt abhaken, um gegen den KSV Rheinfelden zu punkten (Samstag, 20 Uhr). Der Spitzenreiter muss auf Schwergewichtler Alishah Azimzada verzichten, der wegen einer Roten Karte gesperrt ist.

Der ASV Ladenburg muss unbedingt einen Sieg einfahren, um sich von der Abstiegsregion abzusetzen. Gegen die KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt wird dies am Samstag (20 Uhr) allerdings extrem schwierig, wenngleich man in der Vorrunde nur ganz knapp mit 16:17 unterlegen war. Der KSV Schriesheim ist bei der WKG Weitenau-Wieslet zu Gast, gegen die im Hinkampf ein recht müheloser Erfolg glückte.

Eine vielleicht letzte, schwere Hürde auf dem Weg zum Titel in der Oberliga muss die SVG Nieder-Liebersbach am Samstag (18 Uhr) in Ispringen nehmen. Die Gastgeber brauchen jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt und haben ihre Entschlossenheit bereits vor einer Woche in Laudenbach unter Beweis gestellt. Der RSC Eiche Sandhofen, zuletzt wieder in stabiler Verfassung, empfängt mit dem SV Germania Weingarten den derzeitigen Überraschungszweiten (Samstag, 20 Uhr) und gilt auch vor heimischem Publikum eher als Außenseiter. Interessant könnte das Duell zwischen dem KSV Ketsch und dem KSV Malsch werden (Samstag, 20 Uhr) Die Gastgeber offenbarten nach starkem Saisonstart in den vergangenen Wochen erstaunliche Schwächen. Auch die Partie zwischen dem KSC Graben-Neudorf und der KG Laudenbach/Sulzbach (Samstag, 20 Uhr) bietet ordentlich Spannungspotenzial. Schließlich trifft hier der Fünft- auf den Drittplatzierten. T.P.

