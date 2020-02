Alle drei Titel an den MHC

Mannheim.Aus Sicht des Mannheimer HC hätten die süddeutschen Hallenhockey-Meisterschaften des männlichen Nachwuchses nicht besser laufen können. Die A-Jugendlichen der Blau-Weiß-Roten holten in Worms ebenso den Titel des Südmeisters, wie in Würzburg die B-Jugendlichen und in Wiesbaden die A-Knaben der Mannheimer.

Der Dreifacherfolg bescherte allen drei MHC-Teams zugleich das Ticket für die DM-Endrunden am 29. Februar/1. März. Die A-Junioren und die A-Knaben des TSV Mannheim Hockey verpassten mit Niederlagen im Spiel um Platz drei das DM-Ticket jeweils knapp.

In Sachen DM-Endrunde wird es für den weiblichen Nachwuchs schon an diesem Wochenende (22./23. Februar) ernst. Dann treten die A-Juniorinnen des TSVMH am Samstag und Sonntag in Dortmund zu den nationalen Titelkämpfen an, während die B-Juniorinnen des MHC in Hanau die DM-Endrunde bestreiten. and

