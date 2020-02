Alle jagen die SpVgg Ilvesheim

Mannheim.Die SpVgg Ilvesheim ist in der Fußball-Kreisklasse A2 das Maß aller Dinge. Tabellenführer mit acht Punkten Vorsprung, 94 erzielte Tore nach 16 Partien und mit Vittorio Cammilleri einen Angreifer in den eigenen Reihen, der schon 36 Mal eingenetzt hat – alles spricht bei den Insulanern für die Rückkehr in die Kreisliga.

Tore: 640 Tore sind in den 126 absolvierten Spielen gefallen. Das macht einen Schnitt von 5,1 Treffern pro Partie. Allein in elf der bislang 16 ausgetragenen Spiele hat die SpVgg Ilvesheim vier oder mehr Tore erzielt. „Unser großes Plus ist, dass wir immer mindestens 18 Mann im Training haben und die Spieler vor allem sehr gerne ins Training gehen“, hat Ilvesheims Trainer Marco Annese viel Freude an seinem Job. „Die Mannschaft ist zusammengewachsen und will unbedingt hoch.“

Torjäger: Vittorio Cammilleri hat bereits 36 Treffer erzielt und hat damit alleine mehr Tore produziert als sieben Clubs der Liga mit ihrer gesamten Mannschaft. In Cammilleris Schatten, aber dennoch mit einer imposanten Bilanz, steht Fabian Zimmermann (Fort. Heddesheim II) mit 18 Toren auf Rang zwei, gefolgt von Andre Halblaub (TSG 62/ 09 Weinheim II) mit 17 Toren.

Trainer: Das Trainerkarussell hat in der Kreisklasse A2 bereits ordentlich Umdrehungen absolviert. Der SKV Sandhofen (Christian Hofsäß für Matthias Burosch), der ASV Feudenheim (Dirk Ritschel für Markus Kreis) und der SC Käfertal (Uwe Bertsch für Ralf Dalmus) haben bereits den Trainer gewechselt. Gleich zwei Veränderungen auf dem Trainersessel gab es bei der SpVgg Türkspor Edingen. Dort beerbte erst Cengiz Coban Erhan Kürücü, der als Nachfolger von Coban eingestiegen war. Bei der SG Hohensachsen folgte Olaf Preuß auf Gerard Djouhri, doch auch diese Lösung ist nicht von Dauer. Preuß wird in der Rückrunde von Sascha Harbarth abgelöst.

Titelrennen: Die Meisterschaft scheint für die SpVgg Ilvesheim entschieden, auch wenn SpVgg-Coach Annese trotz acht Punkten Vorsprung mahnend den Finger hebt: „Es ist natürlich ein schönes Polster, das wir uns inzwischen herausgespielt haben. Aber es wäre fatal, zu glauben, dass wir nicht mehr einzuholen sind.“ Das Verfolgerfeld besteht mit der TSG 62/09 Weinheim II, dem SV Schriesheim, dem SKV Sandhofen und dem FV Fortuna Heddesheim II aus vier Teams, die Platz zwei und damit die Relegation ins Visier genommen haben.

Mittelfeld: Das breite Mittelfeld geht von den beiden Feudenheimer Clubs ASV und DJK auf den Plätzen sechs und sieben bis zur SG Mannheim auf Rang zehn. Auch beim MFC Phönix Mannheim (11.) dürfte nach unten hin eigentlich nichts mehr anbrennen.

Abstiegskampf: Dick im Abstiegssumpf stecken Schlusslicht TSV Amicitia Viernheim II und der Vorletzte SpVgg Wallstadt II. In Schlagdistanz liegen noch die SG Hohensachsen auf dem möglichen Relegationsrang und der SC Käfertal, den die Experten vor der Saison eigentlich in ganz anderen Sphären erwartet hatten. Zwischen Mittelfeld und Abstiegszone steht der Aufsteiger SpVgg Türkspor Edingen, der sich mit einem guten Rückrundenstart schnell aller Sorgen entledigen könnte.

Fairplay: Einen Spielabbruch hat es in der Partie TSV Amicitia Viernheim II gegen SpVgg Türkspor Edingen gegeben, als die Gäste nach vier Platzverweisen das Feld verlassen hatten. Die Fairplay-Tabelle führt wieder einmal der SV Schriesheim an. Ohne Platzverweis kam bislang aber kein Team aus.

