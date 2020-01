Alle jagen Rot-Weiß Rheinau

Von Bastian Hauk

Mannheim. Der SC Rot-Weiß Rheinau hat die Hinrunde der Fußball-Kreisliga fast nach Belieben dominiert, kassierte in 16 Spielen nur eine Niederlage. Mit 39 Punkten sicherte sich die Elf von Trainer Ralf Eckl souverän die Herbstmeisterschaft. Die Konkurrenz hat bisher das Nachsehen, doch die Verfolger sind stark und lauern auf Ausrutscher. Wir geben einen Überblick über den Stand der Dinge in der Kreisliga:

Das Aufstiegsrennen

Nur vier Punkte fehlen der TSG Lützelsachsen zum Spitzenreiter. Das Team von Rick Hutter überzeugt mit der treffersichersten Offensive der Liga, 59 Tore in bisher 16 Spielen sind die Ausbeute der TSG. Doch die Hutter-Elf ließ auch wertvolle Punkte gegen vermeintlich schlechtere Clubs wie Friedrichsfeld (3:4) oder Leutershausen (1:2) liegen, spielte nicht immer konstant.

Auch die SpVgg Wallstadt absolviert bisher eine erfolgreiche Saison, liegt punktgleich mit Lützelsachen auf Rang drei. Nach einem großen Umbruch hatte Coach Michael Wagner seiner Mannschaft keine Chancen im Aufstiegskampf eingeräumt. Doch das war im Sommer. Nach einem starken Saisonstart mit sechs Siegen aus sieben Spielen hält sich Wallstadt in der Tabellenspitze.

Vor allem Kapitän Mario Geggus zeigte mehrmals seine Klasse und bewies seinen Torriecher: 11 Treffer erzielte der 32-Jährige. Zudem ist Wallstadts Knipser Manuel Köhler wieder fit (8 Tore). Mit 33 Punkten folgt der TSV Amicitia Viernheim auf Platz vier. Die Mannschaft des neuen Trainers Marc Willems hielt sich lange schadlos, hatte aber vor allem gegen die Teams aus der oberen Region das Nachsehen. Erst die Niederlage gegen Lützelsachsen (1:5), eine Woche später eine Schlappe gegen Rheinau (1:2). Zudem spielten die Viernheimer auch nur unentschieden gegen Wallstadt (1:1). Die Südhessen dürfen sich dennoch weiter Hoffnungen auf den Landesliga-Aufstieg machen: Spielmacher Patrick Marschlich und Mittelfeld-Ass Timo Endes spielen eine starke Saison und bringen viel Erfahrung mit.

Die Enttäuschten

Zehn Punkte fehlen dem SV Enosis schon zur Winterpause auf Spitzenreiter Rheinau. Dabei hat der SV mit Cem Kuloglu (16 Tore) und Kyriakos Papadopoulos (12 Tore) zwei Torjäger in den Reihen.

Der FC Germania Friedrichsfeld ist schon raus aus dem Aufstiegskampf (22 Punkte). Vor allem der holprige Start in die Saison und die vielen Niederlagen im Herbst haben Boden gekostet. Trainer Matthias Dehoust stellte zwischenzeitlich seinen Job in Frage, wird die Saison mit seinen Germanen aber weiter über die Bühne bringen. Anders sieht das beim MFC 08 Lindenhof aus. Dort hat sicher der Verein zur Winterpause von Trainer Olsi Sema getrennt. Der Plan vom offensiven Ballbesitzfußball ging in der Kreisliga nicht auf, Lindenhof befindet sich mit nur 18 Punkten in Reichweite der Abstiegsplätze. Der Club vom Promenadenweg hatte mehr vor. Knapp vor Lindenhof (19 Punkte) befindet sich der VfR Mannheim II. Die Rasenspieler haben das jüngste Team der Liga mit viel Potenzial. Noch fehlt aber die nötige Erfahrung. Die Elf von Trainer Giuliano Tondo wird sich in der Rückrunde steigern müssen, um nicht doch noch in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Die Überraschungen

Der FV Ladenburg konnte als Aufsteiger schon manches Topteam der Liga ärgern. Die Verantwortlichen tätigten im Sommer gute Transfers: Das neue Sturmduo Felix Schreckenberger und Lars Leonhardt harmoniert und erzielte zusammen schon 17 Treffer. Seit Ende September kassierten die Römerstädter keine Niederlage mehr und liegen mit 29 Punkten auf Rang sechs.

Auch der VfB Gartenstadt II wird mit der bisherigen Leistung zufrieden sein. Die Gelben Bären holten die Punkte gegen die vermeintlichen Konkurrenten im Abstiegskampf und halten sich so im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Der Tabellenkeller

Der FC Türkspor Hochstätt hat mit Emre Efe (20 Tore) den Toptorjäger der Liga in den eigenen Reihen. Doch vor allem eine miserable Serie kurz vor der Winterpause lässt den FC im Tabellenkeller überwintern. Fünf Niederlagen in Folge bedeuten Platz 14. Nur zwei Zähler dahinter liegt der SC Reilingen (14 Punkte), der jedoch direkt vor der Winterpause Konkurrent Türkspor besiegte (4:3). Die Elf von Trainer Patrick Rittmaier hat Hoffnung gesammelt, muss sich für den Klassenerhalt dennoch enorm strecken.

Ausgerechnet die Landesliga-Absteiger Plankstadt (10 Punkte) und Hemsbach (0) finden sich am Tabellenende wieder. Plankstadt sucht mit neuem Personal die Wende, für Hemsbach scheinen die Lichter aber schon aus zu sein. Der Tabellenletzte verlor bisher alle Saisonspiele, das rettende Ufer ist weit weg.

