Ilvesheim.Es ist wieder so weit: Am kommenden Wochenende verwandelt sich das Ilvesheimer Neckarstadion wieder zu einem Mekka für Handballer. Der 28. Neckar-Cup der SpVgg Ilvesheim ist das größte Turnier der Metropolregion und bietet am Samstag und Sonntag Konkurrenzen in allen Altersklassen: Von den Minis über die Damen-Teams am Samstagnachmittag und die Herren, die traditionell am Sonntag den Abschluss der Mammutveranstaltung bilden, bis zu den Senioren.

140 Mannschaften sind insgesamt am Start, was die Veranstalter von der SpVgg Ilvesheim einmal mehr vor eine echte Herausforderung stellt. „Aber wir haben glücklicherweise ein super Helferteam“, sagt Dennis Neumann, der gemeinsam mit den beiden Abteilungsleitern Oliver Grimm und Marco Hauck wieder die Turnierleitung inne hat.

Ortsmeister gesucht Bereits am Freitagabend beginnt der Neckar-Cup mit der Ilvesheimer Ortsmeisterschaft, zu der Spaß- und Freizeitmannschaften gemeldet haben. Am Samstag und Sonntag wird es im Neckarstadion ein großes Public-Viewing der WM geben. Tradition ist bereits die große Open-Air-Disco am Samstagabend. me

Titelverteidiger aus Südhessen

Während bei den Männern vor allem der Auftritt der Badenligisten TSV Amicitia Viernheim und TV Friedrichsfeld mit Spannung erwartet wird, liegt bei den Frauen der Fokus eindeutig auf der Mannschaft des Gastgebers: Die SpVgg Ilvesheim feierte mit ihrem Trainer Udo Böbel überraschend den Aufstieg in die Verbandsliga und wenn es nach dem A-Lizenz-Inhaber geht, ist dort noch nicht Schluss, „aber übertreiben wollen wir es auch nicht“, meint er: „Wir hatten einen Drei-Jahresplan, der uns in die Verbandsliga führen sollte. Jetzt haben wir das schon im ersten Jahr geschafft. Nun gilt es, in der Verbandsliga Fuß zu fassen, aber perspektivisch wollen wir natürlich schon noch einen weiteren Schritt gehen“, so der erfahrene Coach.