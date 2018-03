Alle wollen den Wimpel

Anzeige

Mannheim.Die DM-Endrunden im Hallenhockey finden beim Hockeynachwuchs geballt an diesem Wochenende statt. Bei allen sechs DM-Endrunden sind dabei Teams aus Mannheim im Rennen. Insgesamt gehen acht Mannschaften aus der Quadratestadt auf die Jagd nach dem begehrten Meister-Wimpel.

Bei der Männlichen B-Jugend in Wuppertal und den A-Knaben in Nürnberg sind mit den Teams vom Mannheimer HC und vom TSV Mannheim Hockey sogar jeweils zwei Mannschaften aus der Kurpfalz am Start. Die A-Knaben des MHC sind in Nürnberg Titelverteidiger.

Die männliche A-Jugend des MHC ist dagegen im sächsischen Machern im Großraum Leipzig bei der DM-Endrunde der besten acht Teams Deutschlands gefordert. Die weibliche A-Jugend des MHC tritt im saarländischen Neunkirchen zum Unternehmen Titelverteidigung an und greift in dieser Altersklasse nach dem vierten Titel in Folge.