Alles andere als langweilig

MANNHEIM.Mit sieben Punkten Rückstand auf den Play-off-Platz sowie einem dicken Polster Vorsprung zu den Abstiegsrängen belegt der SC Pfingstberg/Hochstätt in der Fußball-Kreisklasse A1 einen Platz im Niemandsland. Doch bei den Mallauern ist man keineswegs betrübt über die sportliche Lage, die zwar zugleich sorgenfrei und losgelöst von Druck ist, aber auch eine gewisse Langeweile im Fußball-Alltag heraufbeschwören könnte. SC-Trainer Miguel de Mingo steuert dem aber entschieden entgegen: „Von Langeweile kann keine Rede sein. Wir sind im Soll, wollen aber noch ein paar Punkte ergattern und vor allem auch noch den einen oder anderen Gegner von oben etwas ärgern.“

Der SC Pfingstberg/ Hochstätt als Favoritenschreck oder gar als Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen? „Wir befinden uns in der neutralen Zone und für die sportliche und charakterliche Weiterentwicklung der Mannschaft ist es ein Ansporn, wenn wir den Spitzen-Mannschaften ein Bein stellen können“, sagt de Mingo. Die erste Aufgabe dieser Kategorie wartet bereits am Sonntag, wenn der derzeit in Topform befindliche TSV Neckarau seine Visitenkarte in Pfingstberg abgibt. Die Mannschaft von Trainer Matthias Starke hat die jüngsten vier Begegnungen sportlich eindrucksvoll sowie mit 22:4 Toren für sich entschieden und reist mit einer gehörigen Portion Offensivpower an.

Kein Handlungsbedarf im Winter

„Ich erwarte den TSV unter den ersten Drei und denke, dass sie bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen. Aber es steht erst einmal 0:0 und wir werden das Spiel nicht kampflos hergeben“, zeigt sich de Mingo selbstbewusst. Derzeit muss er noch auf Giuseppe Carotenuto (Zerrung) und Jhon Kevin Mosquera (Kreuzbandriss) verzichten. Grund, um im Winter nachzulegen, sieht er daher nicht, zeigt sich aber dennoch „aufgeschlossen, wenn sich jemand anbietet“, so de Mingo. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019