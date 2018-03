Alles für den Klassenerhalt

Anzeige

MANNHEIM.Für den SV 98/07 Seckenheim startet am kommenden Wochenende das „Unternehmen Klassenerhalt“. Nachdem die Konkurrenz um den SV Altlußheim und den VfR Mannheim II im Winter personell enorm nachgelegt hat, um nichts dem Zufall zu überlassen, hielt man sich bei den Seckenheimern zurück. Mit Jihad Chehade, der nach einem Studium in Mainz zurückkehrt, und Ibrahim Baklacioglu (Post SG Mannheim) gibt es nur zwei Neuzugänge.

Auftakt gegen VfL Kurpfalz II

„Jihad ist ein Führungsspieler und Teamplayer, der nicht erst integriert werden muss“, freut sich SVS-Coach José Hernandez auf den Rückkehrer. „Und Ibrahim ist ein schneller, technisch begabter Spieler vom Typ Straßenfußballer.“ Zwei Fußballer also, die dem in der Vorrunde sehr ausgedünnten Kader gut zu Gesicht stehen. Zudem wird auch Kilian Bosch, der fast ein Jahr lang verletzt ausfiel, wieder zurückkehren.

Zum ersten Mal ist der Klub in der Wintervorbereitung nicht ausgewichen und hat sein Trainingsprogramm auf dem Hartplatz „im Loch“ durchgezogen. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf Ausdauertraining und Spielfreude, um das Manko der Vorrunde, zu wenig Tore erzielt zu haben, zu bekämpfen. „Dazu waren wir bei zwei Hallenturnieren in Langensteinbach und Angelbachtal. Da fallen einfach viele Tore und die Jungs holen sich Selbstvertrauen“, unterstreicht Hernandez. Am Sonntag geht es im ersten Pflichtspiel des Kalenderjahres gegen den nur einen Punkt besseren VfL Kurpfalz Neckarau II. „Am besten starten wir mit einem Heimsieg gegen einen Mitkonkurrenten“, hofft Hernandez.