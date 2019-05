Alles geregelt

Feytullah Genc freut sich auf die Aufstiegsrelegation. © Nix

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar steht am Sonntag, 15 Uhr, der abschließende Spieltag an. In Sachen Titel, Aufstiegsspiele und Abstieg ist bereits alles geklärt: Der SV Waldhof II steht als Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga Nordbaden fest, der VfL Kurpfalz Neckarau hat die Aufstiegsspiele erreicht. Neben der SG Hemsbach, die noch während der Runde ihre Mannschaft zurückzog, muss auch die TSG Eintracht Plankstadt in die Kreisliga absteigen. Aufsteiger FT Kirchheim kann sich in den Abstiegsspielen noch retten.

„Wir wollen einen schönen Saisonabschluss haben und freuen uns noch einmal auf die Partie“, sagt Peter Brandenburger, Coach des Meister SV Waldhof II. Sein Team trifft am Sonntag, 15 Uhr, auswärts auf den Ligasiebten DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal. Der Trainer wechselt nach der Runde zum VfB Gartenstadt.

Der VfL Kurpfalz Neckarau wird zum Abschluss gegen den VfB St. Leon wohl einige Spieler schonen. „Wir sind glücklich, dass wir es bereits vor dieser Partie geschafft haben, Zweiter zu werden“, sagt Coach Feytullah Genc. Dass die Neckarauer die Saison als Vize-Meister abschließen, ist eine große Überraschung, die kommenden Aufstiegsspiele seien eine Zugabe, so Genc.

Der FC Türkspor Mannheim (10.) kann sich theoretisch noch auf Platz neun verbessern. Dafür wäre aber ein Dreier im letzten Spiel gegen den TSV Kürnbach nötig. Türkspor steht vor dem nächsten Umbruch. In der Saison 2019/2020 wird Battal Külcü die Mannschaft trainieren. Für das letzte Saisonspiel peilt das von den beiden Spielern Sevket Gör und Murat Yazici interimsweise geführte Team noch einen versöhnlichen Rundenabschluss an. bol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.05.2019