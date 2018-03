„Alles ist nur auf Sieg ausgerichtet“

Anzeige

Mannheim.Der SV Enosis Mannheim hat am vergangenen Wochenende mit dem 1:0 beim SC Käfertal einen ganz wichtigen Sieg eingefahren und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters LSV 64 Ladenburg. „Meine Mannschaft ist taktisch richtig konzentriert aufgetreten“, nennt Enosis-Coach Sotirios Kiritsis einen Erfolgsbaustein. Einmal mehr unterstrich sein Team dabei, dass es in dieser Saison auch getreu dem Motto „Alles oder Nichts“ spielt, denn auf dem Konto des SV Enosis Mannheim steht bislang noch kein einziges Remis. „Für uns ist jeder Sieg wichtig, da uns jeder Sieg dem Ziel Aufstieg näherbringt. Daher ist alles nur auf Sieg ausgerichtet“, erklärt Kiritsis. „Wenn wir dann dabei verlieren sollten, war einfach die andere Mannschaft besser.“

Doch bei allem Offensivgeist wird bei dem griechischen Verein die Defensivarbeit großgeschrieben. Mit nur zwölf Gegentoren in 17 Spielen besitzt der derzeitige Tabellenzweite mit großem Abstand die beste Abwehr der Liga. „Mein Motto ist, dass der Angriff die beste Abwehr ist. Deswegen lege ich auch viel Wert auf die Defensive“, so Kiritsis. Wie die Abwehrarbeit gegen die SpVgg Ilvesheim, die ihrerseits die viertmeisten Tore erzielt hat, funktioniert, wird sich am Sonntag zeigen. „Wir schätzen Ilvesheim als starken Gegner ein. Dennoch werden wir mit der gleichen Einstellung, Taktik, Konzentration und Vorbereitung in die Partie gehen, wie bei jedem anderen Gegner auch“, will sich Kiritsis nicht zu sehr nach dem Gegner richten. „Für uns zählt nur ein Sieg.“

Grippewelle bei Ilvesheim Im Hinspiel siegte die SpVgg Ilvesheim mit 1:0 .

siegte die SpVgg Ilvesheim mit . Der SV Enosis Mannheim muss auf Stefanos Sidiropoulos, Angelo Manganello und Georgios Deligiannis (alle verletzt) verzichten .

(alle verletzt) . Bei der SpVgg fehlen David Fuchs und Lucas Erny (beide verletzt), hinter dem Einsatz von Anton Michael steht ein Fragezeichen. Außerdem hat die Grippewelle zugeschlagen, kurzfristige Ausfälle sind möglich.

Das sollte auch das Vorhaben der SpVgg Ilvesheim sein, die durch das 1:4 gegen die SG Viernheim nach zuvor neun ungeschlagenen Begegnungen einen Dämpfer im Rennen um Rang zwei erhalten hat. Hart ins Gericht mit dem Team geht dabei Spielausschussmitglied Mario Maric. „Es war eine schwache Leistung. Wir sind nicht als Mannschaft aufgetreten und haben uns dann ergeben“, bemängelt er den Auftritt der Insulaner und stellt fest: „Nach diesem Spiel verbietet es sich eigentlich, von Platz eins oder zwei zu sprechen.“ Dabei hatten sich die Ilvesheimer zuletzt nach einer beachtlichen Serie wieder an die begehrten Plätze herangekämpft.