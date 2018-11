Alles läuft nach Plan

MANNHEIM.Nach einem Umbruch im vergangenen Sommer blieb Trainer Matthias Burosch eine der wenigen Konstanten beim SKV Sandhofen in der Fußball-Kreisklasse A II. Im Norden Mannheims an der Gaswerkstraße startete man in eine ungewisse Saison. Doch der Plan scheint aufzugehen, die Fragezeichen werden weniger: Nach zwölf Partien liegen die Sandhofener mit 28 Punkten auf Rang drei. „Wenn wir zwei der nächsten drei Spiele gewinnen, was meiner Meinung nach Pflicht ist, hätten wir 34 Punkte –mehr als der Tabellenführer der Vorsaison zur Winterpause“, rechnet Burosch vor. Dass es dennoch nicht für ganz oben reicht, liegt am FV 03 Ladenburg, der eine Ausnahmerunde spielt und bereits jetzt fast uneinholbar ist.

Doch wo liegt das Erfolgsrezept des „neuen“ SKV Sandhofen? Burosch: „Wir haben gute Fußballer in unseren Reihen. Die Älteren reißen die Jungen mit und der Zusammenhalt und insbesondere der Siegeswillen sind sehr ausgeprägt.“ Das bekam zuletzt auch der SV Schriesheim, einer der schärfsten Verfolger, der nun auf sieben Punkte distanziert wurde, zu spüren.

„Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir den Biss und unbedingten Willen auf den Platz gebracht“, verbucht Burosch den 4:2-Erfolg nach 1:2-Pausenrückstand als Arbeitssieg. Viele enge Partien haben die Nord-Mannheimer in dieser Saison für sich entschieden, eine Qualität, die einerseits positiv ist, aber zudem auch eine Angriffsfläche für Burosch bietet. „Mich ärgert, dass wir nicht immer von Anfang an diese Tugenden auf den Platz bringen. Oft brauchen wir erst eine Halbzeit, um ins Laufen zu kommen“, so der Trainer.

Druck verspürt man an der Gaswerkstraße trotzdem nicht. Platz eins ist vergeben, für den Relegationsrang ist Fortuna Heddesheim II Favorit. Und so richtet sich der Blick voraus. Nach den Spielen gegen den SV Laudenbach (Sonntag) und die LSV 64 Ladenburg, die beide das Tabellenende zieren, geht es zum Abschluss der Vorrunde zum Gipfeltreffen zum FV 03 Ladenburg. wy

