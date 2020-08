Almas und Lobe stark

Ricarda Lobe (l.) muss Nadine Visser ziehen lassen. © dpa

Leverkusen/Mannheim.Die neue deutsche Sprinthoffnung Deniz Almas rennt weiter vorneweg. Der 23-Jährige vom VfL Wolfsburg gewann die 100 Meter auch beim Leichtathletik-Meeting am Sonntag in Leverkusen – er blieb mit 10,23 Sekunden allerdings deutlich hinter seiner Saisonbestzeit zurück. Ein bisschen raus war die Luft auch bei Johannes Vetter: Der Weltmeister von 2017 siegte vor leeren Rängen im Speerwerfen mit 84,30 Meter.

Nach aufregenden Tagen ließ Almas wie bei der DM vor einer Woche in Braunschweig den deutschen Rekordhalter Julian Reus (Erfurt) und den Kölner Joshua Hartmann (beide 10,27) hinter sich. Favorit Chijindu Ujah (Großbritannien) musste nach 60 Metern verletzt aufgeben. Bei den Titelkämpfen war Almas 10,09 Sekunden gerannt, zuvor hatte er in Weinheim mit 10,08 geglänzt.

Hofmann schont Ellbogen

Vetter fehlte in Leverkusen wohl auch die Konkurrenz. Vize-Europameister Andreas Hofmann von der MTG Mannheim musste absagen. „Andi ist mit Ellenbogenproblemen vom Meeting in Turku zurückgekehrt. Dass er nicht gestartet ist, war eine Vorsichtsmaßnahme“, erklärte MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen, der mit der Leistung seines Schützlings Ricarda Lobe zufrieden sein durfte: Die Deutsche Meisterin musste sich über 100 m Hürden in 13,33 Sekunden nur der Weltjahresbesten Nadine Visser (Niederlande/12,85) geschlagen geben.

Für Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz endete der Ausflug auf die 100-m-Distanz eher enttäuschend. Sie verpasste in 11,48 Sekunden das Finale – wie Lisa Nippgen (11,56). Für zwei andere MTG-Athletinnen verlief das Wochenende erfreulicher: Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye steigerte in Halle (Saale) ihre persönliche Bestweite auf 17,36 m, 400-m-Läuferin Nadine Gonska verabschiedete sich in Mannheim über ihre „alte Liebe“ 200 m in 23,74 sec aus der kurzen Saison. cr/dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020