Anzeige

Mannheim.Wenn ein Mitglied des Power-Sport-Clubs Mannheim- Schönau regelmäßig in den Kraftraum geht, dann klingt das selbstverständlich. Wenn es sich dabei jedoch um eine junge Tänzerin handelt, dann ist das eher ungewöhnlich. Aber Paula Groth macht mit Leidenschaft Jazz- und Modern-Dance, ist mit ihrer Formation Enigma gerade in die 2. Bundesliga aufgestiegen und gehört zu den körperlich Großen im Team. Deshalb ist sie bei den vom Reglement verlangten Hebefiguren die „Unterfrau“, also diejenige, die heben muss. Und dafür braucht man über eine gute Rumpfstabilität hinaus auch Kraft in den Beinen und Armen.

Paula Groth Geburtstag: 19. Februar 2002. Eltern: Carsten Groth (51), Realschullehrer; Claudia Groth (49), Direktionsassistentin/Diakonisches Werk. Geschwister: Finn (12). Beste Freunde: Caroline. Schule: Johanna-Geissmar-Gymnasium, 11. Klasse (ab September). Lieblingsfächer: Sport, Kunst, Spanisch. – Hobbys: Tanzen, Zeichnen, Kochen, Backen. Am liebsten Online bei: WhatsApp, Pinterest. – Verein: PSC Mannheim-Schönau. Trainerin: Anna Denk. Größter Wunsch: WM-Teilnahme.

„Das muss eben sein“, hat sich die 16-Jährige mit der Arbeit im Kraftraum des Johanna-Geissmar-Gymnasiums arrangiert. „Mittlerweile fühle ich mich sicher und das gibt auch meinen Partnerinnen Sicherheit“, sieht sie „gegenseitiges Vertrauen“ als Voraussetzung für gelungene Hebungen an.

Viel lieber als an den Geräten feilt Paula natürlich an den Bewegungen auf Musik, mag alles, wo sie ihre Dehnfähigkeit ausspielen kann, fokussiert sich aber auch stark auf „noch verbesserungsfähige“ Mehrfachdrehungen. „Tanzen an sich macht schon Spaß. Das Training ist nie einseitig und wir studieren jedes Jahr eine neue Choreografie ein“, erklärt sie ihre Faszination für den Sport, bei dem alles auch bei größter Anstrengung leicht aussehen soll.