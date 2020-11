Alternativen gesucht

Mannheim.Nach den neuesten Verordnungen der Bund-Länder-Konferenz wird der Ball in diesem Jahr im Fußballkreis Mannheim wohl nicht mehr rollen. Was das für die Kicker in der Region bedeutet und welche Rahmenbedingungen abgesteckt werden könnten, sollte am Mittwochabend (nach Redaktionsschluss) in einer Vorstandssitzung des Badischen Fußball-Verbandes (bfv) erörtert werden. „Ich befürchte, dass es schwierig wird, die Runde zu Ende zu spielen, selbst wenn wir im Januar anfangen dürften“, offenbarte der Mannheimer Kreisvorsitzender Harald Schäfer (Bild) vor dieser Ausschusssitzung auf Anfrage.

Ein Szenario wie in der Vorsaison, als der eingefrorene Tabellenstand nach dem 18. Spieltag als Abschlussbild gewertet wurde, soll unbedingt vermieden werden. Nun sieht es aber erneut so aus, als ob die Ligen nicht mit ihrer Regel-Anzahl an Spieltagen abgeschlossen werden können, sondern pro Staffel Sonderregelungen erwirkt werden könnten. Bereits Ende vergangener Woche war der Fußballkreis Hohenlohe vorgeprescht und hatte seine Kicker in die Winterpause geschickt. Dabei hatten sich die drei baden-württembergischen Landesverbände in der Vergangenheit stets darum bemüht, eine gemeinsame Lösung zu finden. Wie es nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs weitergeht, ist offen. Denkbar und das vermutlich wahrscheinlichste Modell ist, die Vorrunde abzuschließen und anschließend die Ligen in eine Auf- und Abstiegsrunde zu teilen, in die die erspielten Punkte mitgenommen werden. Dieses Modell der „doppelten Einfachrunde“ wird bereits im Bezirk Odenwald für diese Saison angewandt. Nun könnten die anderen Bezirke nachziehen.

Bezirk Odenwald als Muster

„Auf jeden Fall wollen wir die Vorrunde zu Ende spielen“, strebt Schäfer mit Blick auf die ausstehenden neun Spieltage ein Etappenziel an. Verständnis für die Situation gibt es unter anderem von Vogelstangs Trainer Manfred Kern. „Es ist sehr vernünftig, in 2020 nicht mehr zu spielen. Meine Mannschaft ist komplett aus dem Trainingsbetrieb draußen. Wir bräuchten drei, vier Wochen, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen“, so der SSV-Coach. „Ich bin auch skeptisch, ob wir 2021 die Runde fertig kriegen. Ein Rhythmus Sonntag-Mittwoch-Sonntag wäre für mich jedenfalls nicht zumutbar.“ Anfreunden könnte sich Kern mit einem Start Mitte Februar und einer Saisonverlängerung über den Juni hinaus. Beim virtuellen Verbandstag am Samstag soll der Vorstand ermächtigt werden, Themen hinsichtlich des Spielbetriebs festzulegen, ohne einen außerordentlichen Verbandstag einberufen zu müssen. (Bild: Nix)

