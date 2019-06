Am Ende fehlt den Junglöwen ein einziges Tor

Flensburg.Die Siegerhymne ertönte nur für die SG Flensburg-Handewitt. Nach dem 29:23 (16:11)-Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen dürfen sich die A-Junioren der Norddeutschen Deutscher Meister nennen. Den Löwen reichte der 35:29-Erfolg aus dem Hinspiel nicht, ein Tor fehlte den Badenern in der Endabrechnung beider Finalpartien. Vor 900 Zuschauern in der Wikinghalle fanden die Gäste überhaupt nicht ins Spiel. So konnten die Hausherren bis zur Halbzeit den Rückstand aus dem Hinspiel fast schon komplett aufholen. Auch nach dem Seitenwechsel war es nicht das beste Spiel der Löwen, die aber dennoch bis zum Schluss Titelchancen hatten. „Wir haben einfach nicht gut gespielt und nicht unser Niveau erreicht. Das enttäuscht sehr, denn ich dachte, wir sind weiter“, sagte Trainer Daniel Haase. red (Bild: Roth)

