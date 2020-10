„Am Hungertuch muss kein Spitzensportler nagen“

Heidelberg.Die Nachrichten klingen alarmierend: Bei fast einem Drittel der Kader-Leichtathleten sind laut einer Umfrage wegen der Corona-Krise die Sponsoren abgesprungen. „Die deutschen Spitzensportler funken SOS“ meldet die Deutsche Presse Agentur. „Ich war über die Zahl erschrocken“, kommentierte Nadine Hildebrand, die Sprecherin der Leichtathleten, die Auswertung der von ihr initiierten Umfrage. „Corona hat zwar zu Einnahme-Einbußen geführt und das wird sich auch noch im kommenden Jahr bemerkbar machen“, bestätigt Daniel Strigel im Gespräch mit dieser Redaktion. „Aber es wäre zu platt formuliert, dass die Mehrzahl der olympischen Spitzensportler jetzt am Hungertuch nagen würden“, stellt der Leiter des Olympiastützpunktes der Metropolregion Rhein-Neckar in Heidelberg klar.

Der 45-jährige ehemalige Spitzenfechter rechnet vor: „Ein Mitglied des Olympia-Kaders erhält 800 Euro netto von der Deutschen Sporthilfe. Wer im Perspektivkader ist, bekommt 700 Euro netto. Bei Studenten werden zusätzlich 300 Euro ausgeschüttet. Mitglieder der Sportfördergruppe der Bundeswehr, von Polizei oder Zoll haben netto mindestens 1500 Euro, abhängig vom Dienstgrad und von der Dienstzeit. Diese Zahlungen bleiben gleich, da spielt Corona aktuell keine Rolle, was ein unglaublich tolles Signal der öffentlichen Hand und der Pool-Sponsoren ist.“

Maßgeschneiderte Unterstützung

Top-Talente in der Region profitieren zudem von den Spitzensport-Stipendien (150 Euro monatlich), die von der Familie Greinert und der Dietmar-Hopp-Stiftung ausgelobt werden. „Und dann gibt es die – meines Wissens – einmalige Förderstruktur des Teams Tokio der Metropolregion Rhein-Neckar, die aus drei Bausteinen besteht. Erstens übernehmen wir sportbezogene Aufwendungen, beispielsweise für ein Trainingslager oder Trainingsgeräte, beziehungsweise beteiligen uns an den Kosten“, zählt Strigel auf. So konnte eine Schwimmerin wegen der coronabedingten Reisebeschränkungen nicht ins Höhentrainingslager reisen. Sie erhielt vom Team Tokio einen Zuschuss für ein spezielles Höhenzelt, das sie zu Hause nutzen kann. „Zweitens zahlen wir Unterhaltszuschüsse. Und Drittens gibt es vom Team Tokio eine nachträgliche pauschale Kostenerstattung, wenn sich ein Athlet für die Olympischen Spiele qualifiziert oder bei Olympia eine Medaille gewonnen hat“, sagt der gebürtige Mannheimer. „Die Kalkulation für diese dritte Säule lief von 2017 bis 2020. Durch die Verschiebung der Sommerspiele von Tokio auf 2021 müssen wir diese Phase verlängern, ohne dass es zusätzliche Einnahmen gibt. Entsprechend fällt diese Kostenerstattung deutlich geringer aus“, gibt es in diesem Bereich tatsächlich ein Minus. Strigel hätte natürlich nichts dagegen, wenn sich weitere Sponsoren finden würden.

Der Bronze-Medaillengewinner mit den Degen-Herren der Spiele 2004 in Athen ist allerdings froh, dass bereits jetzt die Hälfte der Geldgeber – trotz Corona – ihr Engagement verlängert und eine Zusage zur Unterstützung des Olympia-Teams für 2024 in Paris zugesagt hat. „Wir müssen die Leistung für Paris jetzt vorbereiten, nicht erst nach der Krise. Unsere Sponsoren sehen das zum Glück genauso, denn in vier Jahren lässt niemand mehr die Umstände von 2020 als Ausrede gelten, egal ob in Wirtschaft oder Leistungssport.“ Der Leistungssport ist ein knallhartes Geschäft, in dem für die finanzielle Unterstützung Bestleistungen und die damit verbundene mediale Aufmerksamkeit gegengerechnet wird. „Klar ist, jeder wird Einbußen haben. Im Einzelfall können diese auch existenziell sein“, ist Strigel Realist.

„In diesem Jahr betrifft es mich noch nicht. Nächstes Jahr wird es Kürzungen geben – von Vereinsseite, Verbandsseite, Sponsoren. Prämien aus Wettkämpfen werden entfallen, weil kaum etwas stattfindet“, ist sich auch Jessica-Bianca Wessolly, Sprinterin der MTG Mannheim, sicher. Ihre Vereinskollegin Fabienne Königstein (geborene Amrhein) sieht das ähnlich. „Den größten Teil machen bei mir die weggefallenen Startgelder, Preisgelder und Leistungsprämien aus. Schon in diesem Jahr wurde das deutlich, nächstes Jahr erwarte ich weitere Einbußen“, erklärt die Langstreckenläuferin.

Doch drastischer als Mitglieder des Olympia-Kaders oder Perspektivkader-Athleten sind die Nachwuchs-Sportler von den Corona-Auswirkungen betroffen. Das sind zum großen Teil noch Schüler, die kurz vor dem Wechsel an die Uni oder vor dem Einstieg ins Berufsleben stehen, die ihre ersten eigenen Schritte machen wollen. „Diese Athleten, die gerade flügge werden, befinden sich tatsächlich im Förder-Niemandsland“, bestätigt Strigel. „Obwohl sie genauso viel Zeit ins Training investieren, fallen sie durchs Förder-Raster. Die trifft das alles jetzt härter.“ Strigel sieht hier eine Herausforderung gerade für das regionale Team Tokio.

Bewährte Strukturen in Gefahr

Da die Politik derzeit an so vielen Fronten gefordert sei, hat der OSP-Leiter Verständnis für deren Prioritäten-Setzung. „Wenn man die Dinge von der Warte eines Politikers betrachtet, sind sechs Monate Wartezeit auf Lösungen für alle Facetten des Sports mehr als okay, weil es jede Menge andere Themen gibt, bei denen ebenfalls Entscheidungen gefragt sind. Wenn man aber in der Verantwortung für zum Beispiel Veranstaltungsstätten steht, wie etwa Daniel Hopp als Geschäftsführer der SAP Arena, dann sind sechs Monate eben doch fünf Monate zu lang. Der Sport darf sich nicht zu wichtig nehmen, aber er muss sich auch nicht verstecken“, sagt Strigel mit Blick auf die dramatische Situation in den vom Ticketverkauf so abhängigen Profiligen jenseits des Fußballs.

„Die coronabedingten Zusatzkosten und Einnahmeausfälle des OSP belaufen sich bisher auf etwa 50 000 Euro, also gerade mal drei Prozent des Budgets. Dagegen stehen Basketball, Handball und Eishockey tatsächlich mit dem Rücken an der Wand. Da muss die Politik eine Lösung finden, die gesundheitlich nicht riskant und wirtschaftlich sinnvoll ist. Unsere tolle Ligenkultur muss über die Krise gerettet werden. Dafür sollten durchaus auch öffentliche Mittel verwendet werden“, wirbt Strigel. Und warnt vor den Folgen. „Wenn es nicht gelingt, den Ligenbetrieb wieder zum Laufen zu bekommen, würden über Jahrzehnte aufgebaute Strukturen unwiederbringlich zerstört werden. Man darf auch nicht vergessen, dass die Nachwuchsarbeit in jeder Sportart an den ersten Mannschaften hängt“, weiß er um die enorme Image-Kraft der jeweiligen Idole.

