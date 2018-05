„Am liebsten würde ich rund um die Uhr fahren“

Voll konzentriert und mit hohem Tempo ist Louis Arnold auf dem Trainingsgelände des MSC Altenbach unterwegs. © PIX

Mannheim.Wenn Louis Arnold seinen grellgelben Helm aufsetzt, ist der Achtjährige in einer anderen Welt unterwegs. Dann zählt für den Drittklässler aus Seckenheim nur noch, in möglichst kurzer Zeit in seinem Kart um die Pylone zu jagen, ohne dass sich einer der Kegel verschiebt. „Das würde Strafpunkte geben“, sagt Louis. Und die mag er überhaupt nicht.

Vor knapp zwei Jahren hat ihn das Rennfieber

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2523 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.05.2018