Angert in der Rolle des Gejagten

LADENBURG.Auf zur zweiten Runde: Mit dem RömerMan in Ladenburg steigt am Samstag, 14 Uhr, der zweite Wettkampf beim BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar. Florian Angert, Sieger von 2016 und 2017, peilt seinen dritten Sieg in Folge an. Bei den Frauen gibt es mehrere Kandidatinnen auf die Spitzenplätze.

Angert zeigte sich zuletzt gut in Form. Erst Anfang Juli triumphierte der 26-Jährige beim Ironman 70.3 im schwedischen Jönköping. Der gebürtige Weinheimer geht somit als Top-Favorit ins Rennen. Julian Erhardt (Triathlon Grassau), der beim Wettkampf in Mußbach Zweiter wurde, sowie Markus Rolli (Team Dietrich), der beim Ironman 70.3 im Kraichgau zuletzt Platz fünf belegte, wollen es Angert aber so schwer wie möglich machen.

Bei den Frauen gelten Katharina Wolf (Tri-Team Heuchelberg), die 2017 in Viernheim einen Cup-Wettkampf gewann, Simone Hofmann (TSV Amicitia Viernheim), Gesamtzweite beim BASF Triathlon-Cup 2017, sowie Jenny Schulz (Skills 04 Frankfurt), Zweite beim RömerMan 2017, und Karoline Brüstle (Mengens Triathleten), Siegerin des Erlangen Triathlon in diesem Jahr, als Favoritinnen auf den Tagessieg.