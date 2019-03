Angreifer mit Weltklasse

Mannheim.An ihm führt im Faustball kein Weg vorbei: Patrick Thomas. Der 27-Jährige ist ein Weltklasse-Angreifer und hat in der Sportart alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Schon seit der Jugend spielt der in Seeheim-Jugenheim geborene Angreifer für den TSV Pfungstadt. Gleich in seiner ersten Saison mit den Herren schaffte er den Aufstieg in die erste Bundesliga Süd. Das war 2010 – und der Beginn einer großen Karriere. Auch in diesem Jahr war er wieder der entscheidende Spieler auf dem Weg zur Hallenmeisterschaft des TSV Pfungstadt. Für ihn keine Selbstverständlichkeit, zumal er wegen einer schweren Schulterverletzung rund ein Jahr pausieren musste und deshalb die Meisterschaft im Vorjahr verpasste. „Ich musste hart arbeiten, um wieder zurückzukommen und wusste nicht, ob es wieder so wird wie vorher.“

Gute Anlagen und harte Arbeit

Die Liste der Erfolge ist lang: Patrick Thomas ist zweifacher Weltmeister, dreifacher Europameister und zweifacher World-Games-Sieger mit der Nationalmannschaft. Auf Vereinsebene holte er insgesamt 13 Deutsche Meistertitel auf dem Feld und in der Halle, wurde neunmal Europapokalsieger und zweimal Weltpokalsieger. Sein Erfolgsrezept? „Natürlich habe ich gute Anlagen, allein durch meine Größe und Athletik. Aber für mich ist das kein Grund, mich darauf auszuruhen, sondern ich arbeite immer hart an mir“, sagt der 1,99-Meter-Schlaks, der seit er denken könne Faustball spielt. Fünfmal trainiert er in der Woche – zweimal mit der Mannschaft und dreimal im Kraftraum. „Das ist zeitlich manchmal schwierig, weil ich Bauleiter bin“, sagt er. „Aber der Sport ist für mich ein guter Ausgleich. Ich freue mich auf jedes Training.“ Sich immer wieder aufs Neue zu motivieren, sei nicht schwer. „Das Glücksgefühl, oben zu stehen und Höchstleistungen zu zeigen, will man immer wieder haben. Außerdem haben wir viele junge Spieler dabei, die einen zusätzlich pushen.“ Auch in Zukunft will er weiter hart arbeiten – denn er hat noch lange nicht genug. mics

