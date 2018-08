Anmeldung zum Marathon läuft

Mannheim.Der Termin für den Dämmer-Marathon 2019 steht endgültig fest. Die größte Breitensportveranstaltung der Metropolregion geht am Samstag, 11. Mai, mit dem bewährten Konzept über die Bühne: Der Startschuss fällt in den Abendstunden, so dass über 10 000 Läufer, tausende Zuschauer und die hereinbrechende Abenddämmerung für Gänsehaut-Atmosphäre sorgen werden. Die Marathon-Strecke besteht weiter aus einem Ein-Runden-Kurs, der Mannheim und Ludwigshafen verbindet. Auch der Halbmarathon und der 10-Kilometer-Lauf bleiben im sportlichen Programm.

Die Online-Anmeldung läuft, bis zum 31. August warten vergünstigte Tarife. Eine Marathon-Startnummer kostet bis dahin 35 Euro, den Startplatz für den Halbmarathon gibt es für 30 Euro. Auch die Anmeldung zu den weiteren Einzel- und Team-Wertungen ist möglich. zg

Info: Anmeldung unter www.daemmermarathon-mannheim.de

