Asse ordnen Tokio weiter alles unter

Mannheim.Das Internationale Olympische Komitee hat sich reichlich Zeit gelassen mit einer Entscheidung. Doch nun steht fest: Die Olympischen Spiele in Tokio werden nicht vom 24. Juli bis 9. August 2020 stattfinden, sondern angesichts der Corona-Pandemie erst im nächsten Jahr ausgetragen. Einige Hockey-Asse aus Mannheim müssen damit den großen Traum von der Olympiateilnahme zumindest ein Jahr aufschieben, darunter auch Sonja Zimmermann vom Mannheimer HC und Paul-Philipp Kaufmann vom TSV Mannheim Hockey, die beide zum erweiterten Olympiakader der deutschen Hockey-Nationalmannschaften zählen.

„Dem Ziel Olympia hatte ich jetzt alles untergeordnet“, zählt Sonja Zimmermann mit ihren erst 20 Jahren bereits zu den Stützen im Damenbundesligateam des MHC und hat sich auch in der Nationalmannschaft einen Platz erkämpft. „Man ist schon enttäuscht, dass die Spiele jetzt nicht ausgetragen werden, für die die ganze Nationalmannschaft so hart gearbeitet hat. Auf der anderen Seite ist es gut, endlich Gewissheit zu haben. Zuletzt wusste man ja nicht, ob die Spiele angesichts von Corona überhaupt stattfinden können. Schließlich geht Gesundheit vor“, sagt Zimmermann.

Auslandssemester geplant

Jetzt könne man sich darauf einstellen, noch ein weiteres Jahr für den Traum von Olympia zu schuften. „Dafür muss ich dann auch mein schon geplantes Auslandssemester in den USA absagen“, ist die Mannheimer BWL-Studentin weiterhin gewillt, für den großen Traum Opfer zu bringen. Da derzeit alle anderen Möglichkeiten weggefallen sind, sich fit zu halten, zieht sie ihr Athletik-Training bei ihrer Familie in Frankenthal alleine durch.

Für Paul-Philipp Kaufmann vom Bundesligateam der TSVMH-Herren hatte sich das Jahr 2020 eigentlich gut angelassen. Bei seiner Länderspielpremiere am 22. Februar in Johannesburg traf er beim 11:2-Kantersieg gegen die Gastgeber zum 3:0. „In Südafrika hätte noch im Februar keiner von uns Nationalspielern gedacht, was da mit dem Coronavirus auf uns alle zukommen würde. Der Druck, Olympia zu verlegen, wurde zuletzt immer größer und ich halte es auch für die richtige Entscheidung. Die Gesundheit der Menschen zu schützen, geht ganz klar vor“, sagt der 23-Jährige, der in Heidelberg Immobilienmanagement studiert.

„Es gibt Sportarten in denen noch Olympiaqualifikationsturniere ausstehen. Da fragt man sich, wie das hätte gehen sollen?“, blickt Kaufmann über den Tellerrand hinaus. Auch er will den Traum Olympia nun für kommendes Jahr weiter verfolgen. Angesichts der Pandemie haben die 1. Damen und 1. Herren des TSVMH die Hilfsaktion „#gemeinsamstark“ ins Leben gerufen, um hilfsbedürftige Menschen bei Einkäufen und Erledigungen zu unterstützen oder in Zeiten von Corona einfach ein offenes Ohr für Fragen und Sorgen zu haben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.03.2020