„Asse stehen jetzt bei uns“

Ladenburg.Die Regionalliga-Saison der Ringer startet zwar erst im September. Doch hinter den Kulissen laufen die Planungen für die jeweils bestmöglichen Kader auf Hochtouren. Beim Aufsteiger ASV Ladenburg steht das Team sogar schon. Mit der Rückkehr des auf Sieg abonnierten Bruderpaars Dzhambulat „Dschambo“ und Shamil Ustaev vom künftigen Derbyrivalen KSV Schriesheim hat ASV-Abteilungsleiter Herbert Maier einen echten Coup gelandet. Dieser zeichnete sich jedoch schon früh ab.

Vor allem der jüngere Shamil (18) habe den ASV 2017 nur ungern verlassen, erzählt Maier. „Sein Herz hängt am ASV“, sagt der Ladenburger Liga-Manager über den Spitzenyoungster, der sogar in der Bundesliga ringen könnte. Doch sah Shamil wohl am Beispiel des vier Jahre älteren „Dschambos“, der zwischenzeitlich bei Mainz unter Vertrag stand, dass die Bäume im Oberhaus nicht in den Himmel wachsen.

Hoffnung auf deutschen Pass

Nach wie vor hilft Shamil viel bei der Organisation im Hintergrund mit, wenn der ASV beispielsweise Turniergastgeber ist. Solche Möglichkeiten sind Gründe, warum der Römerstadtklub Stützpunkt des Deutschen Olympischen Sportbunds für „Integration durch Sport“ ist.

Um endlich ihre Einbürgerung zu ermöglichen, haben die beiden früher als Gadhziev-Brüder bekannten Top-Ringer bei einer zwischenzeitlichen Rückkehr in ihr Geburtsland Tadschikistan den Nachnamen ihrer Mutter angenommen. Sie zählt nämlich zu der kleinen Minderheit von Deutschstämmigen in dem früheren Teilgebiet der Sowjetunion. Dies soll sich positiv auf das Verfahren auswirken. Für Einsätze im Nationaltrikot müsste nämlich der deutsche Pass her.

Mitfavorit neben Viernheim

„Zum Glück haben sie schon als Schülerringer einen Startausweis in Deutschland erhalten und werden so wenigstens im Punktesystem der Ligen wie Einheimische angesehen“, erklärt Maier. Dass Shamil und „Dschambo“ wieder für den ASV ringen würden, war Maier klar, als sich im November 2018 Meisterschaft und Aufstieg abzeichneten. „Da war das zu 95 Prozent in trockenen Tüchern“, erklärt Maier.

Jeweils kurz vor Ende der Saison kommt der Wechselmarkt in Bewegung. „Ab dann gibt es Lizenzen, und du musst richtig schnell sein“, weiß Maier aus mehr als 20-jähriger Erfahrung. Denn die Bundesligaclubs werben aufgrund jener Punkteregelung, die eigentlich „Eigengewächse“ stärken soll, bis in die Oberliga hinein (status-)deutsche Ringer ab. „Die Asse stehen jetzt bei uns“, frohlockt Maier.

Während Ladenburg nun nach Topfavorit SRC Viernheim wohl mit zu den stärksten Clubs der diesjährigen Runde gerechnet werden muss, bringt der Wechsel des leistungsstarken Brüderpaars den Regionalliga-Dritten Schriesheim in einige Personalnot. Jedoch will KSV-Ringerchef Marc Hartmann von einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse in der Kurpfalz vorerst nichts wissen. Auch wenn es natürlich schwierig sei, adäquaten Ersatz zu finden, stellt Hartmann kämpferisch fest: „Wir haben noch bis Ende der Wechselfrist in drei Monaten Zeit, die gewohnte Stärke des KSV auf die Matte zu bringen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019