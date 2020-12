AST 2021 abgesagt

DBB-Boss Ingo Weiss verkündete die Absage „schweren Herzens“. © Binder

Mannheim/Viernheim.Das Albert-Schweitzer-Turnier (AST) 2021, das vom 3. bis 10. April 2021 in Mannheim und Viernheim geplant war, wird aufgrund der nach wie vor sehr ungewissen Situation um das Corona-Virus erneut verschoben, das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag mit. Die inoffizielle Weltmeisterschaft für U-18-Nationalmannschaften wartet damit weiter auf ihre 30. Auflage, die ursprünglich im April dieses Jahres hätte stattfinden sollen.

Mit der erneuten Verschiebung reagiert der DBB auf die aktuellen Entwicklungen, die eine Austragung des AST – unter anderem aufgrund des damit verbundenen internationalen Reiseverkehrs – unrealistisch erscheinen lassen. „Unsere Prämisse bleibt, dass nichts anderes als die Gesundheit und der Schutz der Bürgerinnen und Bürger – und in diesem Fall natürlich auch der Spieler und Betreuer aus der ganzen Welt – an erster Stelle stehen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine entscheidende Verbesserung der Lage nicht absehbar, daher mussten wir schweren Herzens so entscheiden“, erklärte DBB-Präsident Ingo Weiss.

Vizepräsident Stefan Raid sagte: „Wir wissen derzeit noch nicht, wann wir das 30. Ausgabe austragen. Dies werden wir mit den Städten Mannheim und Viernheim sowie mit allen weiteren Beteiligten in Ruhe beraten und zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.“ red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020