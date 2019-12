ASV beseitigt letzte Zweifel

Viernheim.Der SRC Viernheim hat mit einer einzigen Niederlage und acht Punkten Vorsprung eine souveräne Vorstellung in der Regionalliga Baden-Württemberg abgeliefert und steht nun im kommenden Jahr vor seiner bisher größten Herausforderung mit dem Start in der Bundesliga. Im letzten Heimkampf wurde die WKG Weitenau-Wieslet klar mit 24:6 bezwungen.

Der ASV Ladenburg kam gegen den TuS Adelhausen II ebenfalls zum erwartet klaren 30:6-Erfolg und beseitigte damit letzte theoretische Zweifel am Klassenerhalt. Mit Platz sechs wurde im Aufstiegsjahr am Ende ein respektables Ergebnis erzielt. Der KSV Schriesheim unterlag beim Vizemeister KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt mit 10:26, womit die Bergsträßer am Ende noch hinter Ladenburg auf Platz sieben zurückfielen.

In der Oberliga verpasste es der RSC Eiche Sandhofen vor heimischer Kulisse gegen den KSV Ispringen zu punkten und unterlag dem Vorletzten mit 12:18. Damit schlossen die Mannheimer als Vizemeister des Vorjahres die Saison auf Platz sechs ab. TP

