ASV Ladenburg verliert – und darf dennoch jubeln

Ladenburg.In der Oberliga Nordbaden der Ringer sind die Entscheidungen gefallen: Der ASV Ladenburg ist Meister und damit auch Aufsteiger in die Regionalliga, der KSV Kirrlach steigt in die Verbandsliga ab. Die Entscheidung in der Regionalliga Baden-Württemberg fällt dagegen erst am kommenden Wochenende, wenn Tabellenführer RKG Reilingen/Hockenheim in Schriesheim antreten muss.

Reilingen/Hockenheim nutzte auf jeden Fall die Chance im letzten Heimkampf gegen den KSV Hofstetten und siegte bei sechs Einzelerfolgen klar mit 18:8. Die beiden anderen nordbadischen Clubs lösten ihre schweren Auswärtsaufgaben weniger erfolgreich. Während der SRC Viernheim in einem packenden Duell gegen Tabellennachbarn Tennenbronn denkbar knapp mit 15:16 unterlag, geriet der erneut stark ersatzgeschwächte KSV Schriesheim beim TuS Adelhausen II mit 11:28 deutlich „unter die Räder“.

Direkter Vergleich entscheidet

Der Top-Kampf in der Oberliga zwischen dem ASV Ladenburg und RSC Eiche Sandhofen geriet, wie bereits in der Vorrunde, zu einem echten Höhepunkt. Die Mannheimer um Trainer Michael Böh wollten Revanche für die knappe Vorkampfniederlage und schafften mit einer beherzten Leistung einen 15:14-Sieg auf des Gegners Matte. Die knappe Niederlage reichte den Römerstädtern jedoch aufgrund des besseren direkten Vergleichs zur Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga. Aufsteiger KSV Ispringen sicherte seinen dritten Platz durch einen deutlichen 27:5-Sieg gegen den KSV Malsch ab. Die KG Laudenbach/Sulzbach ist wieder zurück in der Erfolgsspur und schaffte auswärts beim KSV Ketsch ein 20:12. Auch die SVG Nieder-Liebersbach versöhnte ihre Fans im letzten Heimkampf für eine in diesem Jahr etwas durchwachsene Saison mit einem klaren 22:12 gegen den AC Ziegelhausen. Der KSV Hemsbach besiegelte den schon länger vorhersehbaren Abstieg des KSV Kirrlach in die Verbandsliga mit einem deutlichen 29:8-Heimerfolg.

In der Verbandsliga hat der SV Germania Weingarten mit einem recht souveränen Erfolg beim KSV Berghausen den entscheidenden Schritt zum direkten Wiederaufstieg in die Oberliga gemacht. Mit 25:10 siegten die Germanen im Nachbarschaftsduell vor großem Publikum. Auch der KSC Graben-Neudorf ist durch seinen 31:8-Auswärtserfolg beim SV 98 Brötzingen nicht mehr vom zweiten Aufstiegsplatz zu verdrängen und kann theoretisch am letzten Kampftag sogar noch Meister werden.

Der ASV Eppelheim hatte leichtes Spiel mit Schlusslicht SRC Viernheim II. Die Südhessen traten nur zu fünft an und verloren so schon an der Waage mit 0:40. TP

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018