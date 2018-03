ASV schockt Enosis

Anzeige

Sandhofen - Ilvesheim 3:1 (1:0)

Aufgrund der starken kämpferischen und spielerischen Leistung der Platzherren ging der Sieg gegen eine gute Ilvesheimer Mannschaft in Ordnung. Sandhofen nutzte seine Chancen durch Nicolas Dorn (5., 74.) und Kevin Alex (72.) konsequent. Ilvesheim traf durch Sorinel Gavrila (70.) und vergab zudem noch einen Handelfmeter (73.).

Hemsbach - Weinheim II 2:0 (0:0)

In einem hochklassigen Spiel schoss der Ex-Weinheimer Kajally Njie (48., 90.) die SG Hemsbach zum Sieg. Der Erfolg für die SG ging am Ende in Ordnung, weil sie mehr Torchancen hatte. wy

