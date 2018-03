ASV will die Verunsicherung überwinden

Anzeige

Mannheim.Bereits am vergangenen Wochenende war der ASV Feudenheim in der Fußball-Kreisklasse A II im Einsatz und unterlag dem SKV Sandhofen mit 2:3. „Wir lagen 1:0 in Führung und haben dann durch individuelle Fehler zwei Gegentore gekriegt“, hadert ASV-Coach Gerhard Bauer. Immer wieder führen individuelle Aussetzer zu bisher schon 48 Gegentreffern – der zweithöchste Wert der Liga.

„Es ist schwierig. In der momentanen Situation hat einfach jeder Angst, Fehler zu machen – und genau dann passieren sie“, will Bauer sein Team ein Stück weit in Schutz nehmen. „Das kann man auch nicht trainieren. Im Spiel tritt der Verteidiger, dem das im Training eben nicht passiert, über den Ball und schon steht es 1:1.“ Hinzu kam gegen Sandhofen im zweiten Durchgang ein konditioneller Einbruch, der auf die holprige Wintervorbereitung zurückzuführen ist. „Wir mussten zwei Einheiten sogar ganz ausfallen lassen, da zu wenig Spieler zur Verfügung standen“, so Bauer.

Gerling sorgt für Lichtblick

Trotz der Niederlage nach bescheidener Vorbereitung, gibt es beim ASV aber durchaus auch Signale, nach denen es bei den Rot-Schwarzen demnächst wieder nach oben gehen dürfte. So hat Andreas Gerling mit seinem Doppelpack gegen Sandhofen bewiesen, dass mit ihm auf den Punkt wieder zu rechnen ist. Zudem sind Stefan Vierling und Christian Reinhardt nach langen Verletzungen wieder in den Kader gerutscht. Auch den Neuzugängen Tobias Gusciora (ESC Blau-Weiß Mannheim), Ümit Isik und Simon Lichterfeld (DJK Feudenheim) wird eine gewichtige Rolle im Team zugetraut. Verlassen haben die Feudenheimer lediglich Sebastian Stamm (FC Germania Friedrichsfeld) und David Gutschalk (SpVgg Wallstadt).