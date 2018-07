Auch Ulm will es wissen

Andreas Ivan (Mitte) traf im November 2017 beim 1:0-Sieg gegen Ulm. © Binder

Mannheim.Wie im kultigen Fantasy-Film „Highlander“ heißt es auch in der neuen Saison der Fußball-Regionalliga Südwest: „Es kann nur einen geben!“ Erstmals nach Einführung der fünfteiligen Regionalliga gibt es im Südwesten wieder einen Direktaufsteiger. Seit 2014 blieben die Clubs aus Südwest zuletzt in der Relegation hängen, der SV Waldhof scheiterte seit 2016 sogar drei Mal in Folge. „Ich glaube,

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2242 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.07.2018