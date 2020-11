Auf dem Pfad der Pionierarbeit

Laura Giessing wurde am 20. April 1994 in Bocholt geboren, machte ihrer Bachelor in Psychologie an der Uni Düsseldorf, ihren Master an der Uni Heidelberg.

Dort kam sie über einen Hiwi-Job am Sportinstitut (ISSW) mit der Sportpsychologie in Berührung, machte Praktika bei Jan Mayer sowie Hans Dieter Herrmann, arbeitet am ISSW und ist Doktorandin. Ihr Thema: Die Leistung unter Stress bei Polizeikräften zu stabilisieren.

Das 1975 gegründete LZ Mannheim, das von der TG Mannheim getragen wird, ist seit 2016 auch einer von nur drei Bundesstützpunkten für weibliches Gerätturnen.

Die Robert-Enke-Stiftung wurde 2010 nach dem Freitod des gleichnamigen Nationaltorwarts gegründet. Der Förderpreis „Seelische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport“ wurde zum zweiten Mal vergeben. 10 000 Euro gingen an die Flensburger Handball-Akademie, 5000 an das Sportgymnasium Rotenbühl, 2500 an die TGM. sd