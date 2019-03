Auf dem Weg der Besserung

Mannheim.Mit der Überraschungsmannschaft der Saison bekommen es morgen ab 17 Uhr die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld zu tun: Der TV Knielingen kommt als Tabellenvierter in die Lilli-Gräber-Halle. „Es ist beeindruckend, was der TVK in dieser Runde abliefert. Dass er direkt hinter den Top-Drei rangieren würde – damit war wirklich nicht zu rechnen“, hat Friedrichsfelds Sprecher Florian Kuhn großen Respekt vor den Gästen: „Das ist eine gute Mannschaft, aber wir müssen uns nicht verstecken. Wenn wir unseren Aufwärtstrend aus dem Spiel gegen Pforzheim fortsetzen, gewinnen wir. Schließlich sind wir zu Hause“, strahlt Kuhn Zuversicht aus.

Am vergangenen Wochenende unterlagen die Friedrichsfelder mit 22:28 bei der SG Pforzheim/Eutingen, brachten sich mit einer schwachen Viertelstunde um die Siegchance. „Das war aber gegenüber dem desolaten Auftritt beim 19:29 zu Hause gegen Hardheim deutlich besser. Jetzt gilt es, 60 Minuten konzentriert unsere Leistung zu bringen und auch die Zuschauer zu versöhnen, die nach dem Hardheim-Spiel zurecht sehr enttäuscht waren“, erläutert Kuhn die Ausgangslage.

Zug zum Tor gefordert

Als Knielinger Schlüsselspieler hat TVF-Trainer Marco Dubois Sven Walther ausgemacht, der nach seiner Rückkehr aus Viernheim in seinem Heimatverein richtig aufblühe: „Ihn muss man in den Griff bekommen und dann im Angriff konsequent agieren. Nicht hektisch, aber mit viel Zug zum Tor.“ Im Hinspiel unterlagen die Friedrichsfelder mit 22:27, jetzt soll der Spieß umgedreht werden. Dafür hat Dubois wohl seine Bestbesetzung am Start. Sebastian Schubert ist wieder dabei, nur hinter den Einsätzen von Rückraumspieler Raimonds Trifanovs (muskuläre Probleme) und Kreisläufer Jannik Seitz (Hüftblessur) stehen noch kleine Fragezeichen.

Eine schwere, aber lösbare Aufgabe wartet auch auf den TSV Amicitia Viernheim, der heute um 19.30 Uhr die SG Pforzheim/Eutingen II empfängt. „Wir werden alles versuchen, um gegen einen im Aufwind befindlichen Gegner die Punkte zu behalten“, erklärt TSV-Amicitia-Trainer Frank Herbert. „Ich erwarte nach der 25:32-Niederlage am vergangenen Wochenende in Hardheim eine Reaktion von meinen Jungs.“

Die Vorbereitung verlief aber alles andere als ideal. Die Viernheimer trainierten nach den Ausfällen von Holger Hubert, Philipp Schmitt (beide beruflich verhindert), Tobias Seel (verletzt), Philipp Oswald (krank) und Dominik Seib, der sich in Hardheim am Knie verletzte, mit einer Rumpftruppe. Zum Spiel sollte sich die Situation aber entspannen. Vor den Pforzheimern – aktuelle Achter und damit vier Plätze vor Viernheim – hat Herbert großen Respekt. „Traditionell haben sie viele junge, technisch sehr gut ausgebildete Spieler in ihren Reihen. Da müssen wir mit einer stabilen Deckung dagegenhalten. Gleichzeitig müssen wir auch offensiv mehr Durchschlagskraft an den Tag legen als zuletzt“, fordert der erfahrene Trainer vor eigenem Publikum eine Leistungssteigerung.

