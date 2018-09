Auf der Heide überflügelt Steffen

Heidelberg.Herrliche Bedingungen bei einem der härtesten Marathons in Deutschland: Der Gelita Trail Marathon Heidelberg fand in diesem Jahr bei bestem Spätsommer-Wetter statt. Wo im letzten Jahr trübes Oktober-Wetter mit dichtem Nebel vorherrschte, schien diesmal die Sonne über insgesamt 1413 Teilnehmern. Auch wenn er dafür alle Gründe gehabt hätte, strahlte Moritz auf der Heide im Ziel nicht.

„Ich wollte mich quälen, und das habe ich getan, jetzt brauche ich erstmal eine Pause“, erklärte der erfolgreiche Trail-Läufer unmittelbar nach dem Zieleinlauf. Kurz zuvor hatte er auf der finalen Passage vom Königstuhl ins Ziel auf dem Karlsplatz auf spektakuläre Art und Weise einen zweiminütigen Rückstand auf den ehemaligen Profi-Triathleten Justus Steffen aufgeholt und in einen Vorsprung von fast zwei Minuten im Ziel verwandelt.

Auf der Heide überquerte die Ziellinie nach 3:09:04 Stunden, Justus kam nach 3:10:42 ins Ziel. „Bis Kilometer 30 lief es richtig locker. Aber ich wusste, dass Moritz stark bergab laufen kann, und wollte deshalb einen großen Vorsprung herauslaufen. Als er mich dann doch überholt hatte, wusste ich, dass ich geschlagen bin“, erklärte Steffen, der 2012 beim olympischen Triathlon teilnahm. Dritter wurde Dominik Meier in 3:24:33 Stunden.

Gorla entthront Quigly

Auch das Frauen-Rennen bot Spannung: Nach ihren Siegen 2015, 2016 und 2017 wollte die Engländerin Aoife Quigly einen vierten Erfolg und vielleicht sogar den Streckenrekord nachlegen, den Almuth Grüber 2014 in 3:42:50 Stunden aufgestellt hatte. Doch in diesem Jahr sollte es anders kommen: Mit Quigly am Start stand Dioni Gorla, die erst am vergangenen Sonntag beim Münster-Marathon den dritten Platz belegt und mit 2:53:42 Stunden eine neue persönliche Bestzeit beim Straßenmarathon aufgestellt hatte.

Trotz der kurzen Erholungszeit zwischen den beiden Rennen ging Gorla das Rennen forsch an und führte in der ersten Hälfte konstant. Dreifach-Siegerin Quigly litt hingegen schon früh: „Ich hatte Schmerzen in der Hüfte, und das Rennen ist mir insgesamt ziemlich schwer gefallen“, berichtete sie im Ziel. Deshalb konnte die Griechin Gorla ihren Vorsprung ausbauen und siegte nach 3:48:40 Stunden. Quigly erreichte das Ziel nach 3:57:44. Dritte wurde Lisa Mitsch in 4:13:54.

Timo Bracht, unter anderem dreifacher Europameister, startete mit Athleten aus der Region und seinem Sohn beim Team-Marathon. Das Quintett um den mehrfachen Sieger des Heidelbergmans und des Heidelberger Halbmarathons erreichte nach 3:16:04 Stunden das Ziel und wurde nur noch von der Männer-Staffel des engelhorn sports teams übertroffen, die mit einer Zeit von 3:01:30 Stunden souverän zum sechsten Mal gewann. red

