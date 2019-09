Auf der Suche nach der Leichtigkeit

MANNHEIM.Der VfL Kurpfalz Neckarau hat seine jüngsten drei Partien in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar verloren. Zuletzt gab es für die Mannschaft des Trainertrios Richard Weber/Feytullah Genc/Bernd Wigand eine klare und verdiente 1:3-Niederlage in Ketsch. In der Tabelle liegt der Vize-Meister der vergangenen Spielzeit nur auf dem zehnten Rang – und nun steht das Derby gegen den FV Brühl an.

„Wir waren in Ketsch einfach zu passiv“, erklärt Genc und betont: „Es fehlen derzeit das Selbstbewusstsein, die Leichtigkeit und Aggressivität im Anlaufen, im Zweikampf. Wir können uns einfach nicht durchsetzen und sind im Abschluss zu harmlos. Da fehlt die Durchschlagskraft.“

Brühler Ladehemmung

Das Unentschieden gegen Eppelheim mit eingerechnet sind die Neckarauer seit vier Spielen ohne Dreier. „Wir müssen an den Grundlagen arbeiten und uns wieder Selbstvertrauen holen“, fordert Genc. Gegen Brühl soll der Negativtrend gestoppt werden. Der FVB hat mit acht Zählern genauso viele Punkte auf dem Konto wie der VfL Kurpfalz. Das Team von Trainerfuchs Volker Zimmermann verlor am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Verbandsliga-Absteiger SG Heidelberg-Kirchheim. Brühl hat momentan große Probleme in der Offensive. Der FVB hat erst elf Treffer in den bisherigen sieben Spielen erzielt.

Während der FC Türkspor Mannheim an diesem Wochenende spielfrei ist, geht es für Aufsteiger FK Srbija im Spielbetrieb weiter. Der Neuling, der derzeit auf dem viertletzten Tabellenrang liegt, empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den Ligazwölften ASV/DJK Eppelheim.

