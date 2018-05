Auf die Plätze, fertig, los!

Anzeige

Rothaus 10er – 17 Uhr

Seit 2016 gibt es beim SRH Dämmer Marathon auch die Möglichkeit, über zehn Kilometer an den Start zu gehen. Die Strecke führt die knapp 1000 Teilnehmer über die Augustaanlage, durch Neuostheim und am Neckar zurück in die Innenstadt und eignet sich für schnelle Zeiten. Neu in diesem Jahr ist, dass sich der Start des Rothaus 10er nicht mehr vor dem Maritim-Hotel, sondern auch vor dem Rosengarten befindet.

BASF Team-Marathon – 19 Uhr

Dass Laufen nicht nur eine Sportart für Einzelkämpfer ist, beweisen die Team-Wertungen im Rahmen des SRH Dämmer Marathon Jahr für Jahr. Beim BASF Team-Marathon teilen sich vier, fünf oder sechs Läufer die 42,195 Kilometer lange Marathon-Strecke. Dafür hat der Veranstalter fünf Wechselpunkte entlang der Strecke eingerichtet, die allesamt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Je nach Teamstärke entscheiden die Staffeln, welche dieser Stellen für Wechsel benutzt werden sollen. Die Streckenabschnitte zwischen den Wechselzonen sind bewusst nicht gleich lang, so dass beim BASF Team-Marathon Läufer jeder Leistungsklasse gemeinsam antreten können. So ist die kürzeste Strecke gerade mal fünf Kilometer lang.

Dorint Duo-Marathon – 19 Uhr

Parallel zum BASF Team-Marathon startet mit dem Dorint Duo-Marathon die Möglichkeit, den Marathon als Duo-Staffel zu laufen. Hierfür hat der Veranstalter extra eine Wechselstelle nahe der Halbmarathon-Marke eingerichtet, die vom Start-Ziel-Bereich zu Fuß erreichbar ist und die es den aus zwei Personen bestehenden Teams ermöglicht, die Strecke gerecht aufzuteilen. Duos mit unterschiedlichen Leistungsstärken können aber auch jede andere Wechselzone des BASF Team-Marathon mitbenutzen.

Bike&Run – 18.45 Uhr

Anlässlich des Jubiläums „200 Jahre Fahrrad“ im vergangenen Jahr fand erstmals die Wertung Bike&Run statt. Durchweg gutes Feedback zum außergewöhnlichen Wettbewerb hat den Veranstalter dazu bewogen, 2018 an der Lauf-Fahrrad-Kombination festzuhalten. Zwei Läufer treten gemeinsam auf der Halbmarathon-Strecke an, beide absolvieren die komplette Strecke. Dabei dürfen sie ein Fahrrad verwenden, auf dem die beiden sich abwechselnd ausruhen. Gewechselt werden darf immer und überall, solange keine anderen Teilnehmer behindert werden. Im Ziel wird die Zeit des Zweiten für das Team gewertet, weshalb es sich lohnt, dass beide Team-Mitglieder zusammen bleiben.

Kinderwertungen

Den Auftakt zum sportlichen Programm machen die Jüngsten. Beim Bambini-Lauf (Start um 15 Uhr) gehen Kindergartenkinder (Jahrgang 2011 und jünger) auf eine etwa 500 Meter lange Runde um den Friedrichsplatz. Für Grundschul-Kinder (Jahrgänge 2008 bis 2011) gibt es den Kids-Run (15.30 Uhr). Sie absolvieren eine 2,1-Kilometer-Strecke in der Augustaanlage. Der GBG Mini-Marathon über 4,2 Kilometer beginnt um 16 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind Kinder der Jahrgänge 2001 bis 2008.