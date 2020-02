Auf Fortunen wartet Brocken

Mannheim.Die Kugel rollt ab Samstag wieder in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden. Und für Fortuna Heddesheim steht gleich ein Schlüsselspiel an: ab 15 Uhr beim Tabellenzweiten 1. FC Bruchsal. „Die Vorbereitung war sehr gut“, erklärt Rene Gölz, der wieder als Trainer fungiert und der betont: „Ich hoffe, dass wir diese Leistungen mit in das Spiel nehmen können.“

Seit dem 25. Januar absolvierte die Fortuna sieben Testspiele. Davon gewann der Tabellenvierte fünf Begegnungen. Unter anderem gelang der Fortuna ein 2:1-Erfolg gegen den Oberligisten Arminia Ludwigshafen. Nun wartet gleich zum Auftakt der Restrückrunde ein Brocken. „Wenn wir noch einmal oben angreifen wollen, müssen wir gegen Bruchsal erfolgreich sein“, sagt Gölz.

In der Winterpause gab es nur einen Neuzugang – Torhüter Raul Chira (FC Türkspor Mannheim). „Er wurde als Nummer zwei verpflichtet und muss sich erst einmal hinten anstellen“, macht Gölz klar. Bei der Generalprobe am vergangenen Samstag bei Wormatia Worms (0:2) stand Steven Ullrich zwischen den Pfosten. Er ist bleibt zunächst auch weiterhin die Nummer eins.

Atik unzufrieden mit Vorbereitung

Die Heddesheimer müssen gegen Bruchsal vor allem auf die beiden Toptorjäger der Barockstädter achten: Jan Malsam (14 Tore) und Fabian Geckle (10) haben schon mehrmals gezeigt, dass sie ein Spiel im Alleingang entscheiden können.

Beim VfR Mannheim ist Interimstrainer Hakan Atik nicht so zufrieden mit der Vorbereitung. „Wir hatten einige verletzte Spieler. Christoph Grimm konnte quasi überhaupt nicht mittrainieren. Yannick Haag war zweimal dabei.“ Dennoch ist der Sportliche Leiter zuversichtlich, dass die Rasenspieler am Samstag, 15 Uhr, beim SV Spielberg etwas reißen können. „Wichtig wird sein, wie wir uns im Zweikampfverhalten behaupten können“, sagt Atik und macht klar: „Spielberg ist eine gute Mannschaft und hat erfahrene Spieler im Team. Aber wir wissen, was wir können. Unsere Spieler haben großes Potenzial. Wenn wir das abrufen, haben wir auch eine Chance, in Spielberg zu punkten.“

Der Tabellenfünfte VfB Gartenstadt muss am Sonntag, 14 Uhr, bei Tabellenführer FC Astoria Walldorf II antreten. „Das ist gleich ein Brett. Aber wir wollen überraschen“, sagt VfB-Trainer Peter Brandenburger.

Der SV Waldhof II ist ebenfalls auswärts gefordert. Der Ligazwölfte spielt am Samstag, 15 Uhr, beim Tabellensechsten und Mitaufsteiger SpVgg Neckarelz.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020