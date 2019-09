Aufbauhelfer Thomas Jöhl

HEDDESHEIM.Auf Rang vier erreichte der FV Fortuna Heddesheim II in der vergangenen Saison der Fußball-Kreisklasse A II das Ziel. Wenn es nach den Verantwortlichen geht, sollte das auch der Maßstab für die neue Saison sein. Doch die Realität sieht anders aus, die Verbandsliga-Reserve benötigte fünf Spieltage, um den ersten Sieg einzufahren.

„Unser Anspruch war, das fortzusetzen, was wir letztes Jahr erreicht haben“, sagt Trainer Thomas Jöhl. Gegen die SG Viernheim verspielte man beim 5:5 eine 2:0-Führung. Das 1:5 danach gegen die SpVgg Ilvesheim spiegelte die Leistung der jungen Fortuna-Elf ebenfalls nicht wider. „Der Start hat nicht geklappt. Solche Spiele und Erlebnisse gehen bei dieser Mannschaft, die wahrscheinlich die jüngste in der ganzen A-Klasse ist, an die Psyche“, war Jöhl als Aufbauhelfer gefragt.

Kleiner Neuaufbau

Nach dem Wegfall der Routiniers Dennis Fehringer, Kevin Lampertsdörfer, Philipp Kappis und Jonas Kühn war der Trainer gezwungen, einen kleinen Neuaufbau zu betreiben. Er integrierte vier Spieler aus der eigenen A-Jugend. Mit Marvin Lier (21 Jahre) und Patric Partsch (19) kamen zwei junge Schlussmänner hinzu. Somit musste sich das Prunkstück der Vorsaison – mit nur 24 Gegentoren hatte Heddesheim II die beste Abwehr der Liga – erst einmal neu finden. Nach sechs Partien hat man den Wert der vergangenen Spielzeit mit 21 Gegentreffern fast schon erreicht. „Mir fehlt die Konstanz im Defensivverhalten sowie das aggressive Verhalten“, sagt Jöhl, der sein Team jedoch im Aufschwung sieht. „Irgendwann kriegen wir die Kurve.“ Vielleicht schon am Sonntag (12.30 Uhr) gegen die Reserve der SpVgg Wallstadt. wy

