Aufholjagd zu spät

Nieder-Roden.Dämpfer für die Drittliga-Handballer der SG Leutershausen: Bei der HSG Rodgau/Nieder-Roden mussten sich die Bergsträßer mit 27:28 (11:13) geschlagen geben. Die SGL zeigte beim Gastspiel in Hessen keine gute Leistung und lag gut acht Minuten vor Spielende noch mit fünf Toren im Hintertreffen. Da Leutershausen aber Moral zeigte, sich nicht aufgab, Bälle eroberte und schnelle Tore erzielte, startete die SGL in den Schlussminuten eine Aufholjagd, die aber letztendlich ohne Happy End bleiben sollte. Als Nieder-Roden 15 Sekunden vor Abpfiff auch den letzten Wurf an den Pfosten setzte, hatten die Roten Teufel noch die Chance, den Ausgleich zu erzielen. Der abschließende direkte Freiwurf landete aber in der Mauer, Leutershausen musste sich geschlagen geben.

Schmitt: „Verdient verloren“

„Mit ein bisschen Glück bekommen wir bei der letzten Aktion noch einen Siebenmeter“, sagte Frank Schmitt, der nicht zufrieden sein konnte: „Mit Blick auf die gesamte Spielzeit haben wir verdient verloren.“ Denn die Würfe waren unpräzise, die Abwehr nicht aggressiv und die SGL erlaubte sich einfach viel zu viele technische Fehler, die Nieder-Roden mit ihrem schnellen, konsequenten Spiel nach vorne eiskalt bestrafte. Schmitt bilanzierte: „Mir haben auch ein bisschen die Emotionen gefehlt.“

Denn abgesehen von den Schlussminuten lag die SGL fast durchweg im Hintertreffen. Dabei war es auch Routinier Alexander Hübe im SGL-Tor zu verdanken, dass die Bergsträßer überhaupt noch die Chance auf einen Punktgewinn hatten.

SG Leutershausen: Hübe, Döding – F. Jaeger (3), Bernhardt (1), Schwarz, Stippel (3), P. Jaeger (1), Ruß (8/3), Cirac, Gasser, Wagner (9), Seganfreddo (1), Mantek (1) und Pauli. tm/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019