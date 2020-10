Aufsteiger Ilvesheim macht MFC Lindenhof Geschenke

Mannheim.In der Fußball-Kreisliga ist Rheinau bis auf ein Tor zum nun punktgleichen Spitzenreiter Enosis aufgerückt. Mit jeweils zehn Treffern endeten die Begegnungen zwischen Neuling Ilvesheim und Lindenhof (6:4) sowie dem VfR Mannheim II und Hemsbach (8:2).

Ilvesheim – Lindenhof 6:4 (3:1)

Die rund 150 Zuschauer hatten viel Spaß an der torreichen Begegnung, in der Aufsteiger Spvgg Ilvesheim mehr Spielanteile hatte und nie in Gefahr geriet, zu verlieren. Doch die Platzherren verteilten an den MFC Lindenhof durch ungenaue Pässe einige Geschenke. Mubarik Abdikarim traf für die Spvgg dreimal.

Rheinau – Viernheim 3:0 (1:0)

Dank einer guten Mannschaftsleistung und weil jeder für jeden kämpfte, entschied der SC Rot-Weiß Rheinau das Duell der Verfolger klar für sich. Die Rot-Weißen blieben zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor. Der TSV Amicitia Viernheim hatte nur eine richtige Chance.

VfR Ma. II – Hemsbach 8:2 (4:1)

Gegen eine in allen Belangen hoffnungslos unterlegene SG Hemsbach hatte der VfR Mannheim leichtes Spiel.

Hoch. Türk. – Gartenst. II 5:1 (2:0)

In der einseitigen Partie dominierte der FC Hochstätt Türkspor von Beginn an. Der Gegentreffer des VfB Gartenstadt (75.) fiel erst, als die Platzherren, für die Berkan Demiröz dreimal traf, durchgewechselt hatten.

Wallstadt – Plankstadt 2:1 (1:1)

Die SpVgg Wallstadt war über 90 Minuten die bessere Mannschaft, nur die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Insofern ist der Sieg über die TSG Eintracht Plankstadt auch verdient.

Leutershaus. – SV Enosis 1:1 (0:0)

Ein Klassenunterschied zwischen dem Tabellen-15. FV Leutershausen und Spitzenreiter Enosis war kaum zu sehen. Die erste Hälfte teilten sich Teams, in der ereignisarmen zweiten Halbzeit ging der SVE zwar in Führung, aber in der Nachspielzeit glich der FVL verdient aus.

Friedrichsf. – Ladenburg 2:2 (2:1)

Der FC Germania Friedrichsfeld knüpfte an den Erfolg der Vorwoche an und erwischte gegen den FV Ladenburg den besseren Start. Doch die Römerstädter erzielten vor der Pause den Anschluss und glichen danach aus. Für die Germanen hielt Keeper Patrick Holch den Punkt fest.

Schwetz. – Hockenheim 6:1 (2:1)

Schlusslicht FV Hockenheim hielt lange dagegen, warf dann gegen den durch eine Gelb-Rote Karte dezimierten KSC Schwetzingen in den letzten Minuten alles nach vorn und wurde dreimal ausgekontert.

