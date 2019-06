Aufsteiger überrascht sich selbst

Mannheim.Die Tennis-Damen der MTG Blau-Weiß Mannheim haben als Neuling in der 2. Bundesliga nicht nur die Klasse gehalten, sondern belegen in der Abschlusstabelle sensationell Platz drei. An den beiden letzten Spieltagen kassierten sie zunächst beim punktgleichen BASF TC Ludwigshafen eine knappe 4:5-Niederlage. Doch weil die MTG’lerinnen zum Abschluss dem lange Tabellenzweiten Donat TT Manching vor eigenem Publikum eine herbe 8:1-Klatsche bescherten und gleichzeitig Konkurrent BASF LU das Derby beim TC Ludwigshafen-Oppau mit 2:7 verlor, schoben sich die Mannheimerinnen hinter Meister Luitpoldpark München (10:2 Punkte) und Oppau (8:4) auf Platz drei vor (6:6). Auch Iphtos München (4.), Manching (5.) und BASF Lu (6.) haben 6:6 Zähler auf dem Konto, aber die MTG liegt wegen der besseren Bilanz der Matchpunkte (29:25) vorn.

„Wir hatten einen richtig guten Teamgeist, alle haben mit- und füreinander gekämpft und sich auch immer wieder aufgefangen“, ist MTG-Trainer Fabian Krämer begeistert. „Unsere Spanierinnen waren die ganzen sechs Wochen da, wir sind zu einer Familie zusammengewachsen“, sieht er im Zusammenhalt den entscheidenden Vorteil. „Wir sind ein kleiner Club, verstehen uns als Ausbildungsverein und können keine tollen Prämien zahlen. Umso schöner ist es, wie sich die Mädels am Sonntag in den Doppeln noch einmal reingehängt haben.“

Mitfiebern am Liveticker

Nach dem Sieg gegen Manching verfolgten sie geschlossen am Liveticker das Geschehen auf den anderen Plätzen und brachen letztendlich in Jubel aus. „Wir haben nicht nur die anderen, sondern auch uns überrascht“, sagte Krämer.

Ausschlaggebend für den Erfolg war das 8:1 gegen die Bayern. Estrella Cabeza Candela (4:6, 6:3, 10:8) und Katerina Vankova 2:5, 6:1, 12:10) benötigen zwar drei Sätze, doch zusammen mit Angela Fita Boluda (6:1, 6:3), Alexandra Güner (6:2, 6:1) und Allison Lochbühler sorgten sie schon in den Einzeln für eine 5:0-Führung. Da ließ sich die Niederlage von Vanessa Pinto (3:6, 2:6) verschmerzen.

In den Doppeln setzten Vankova/Pinto (6:1, 6:1), Candela/Boluda (6:3, 6:1) und Güner/Lochbühler (6:4, 6:0) dann noch einen drauf und sicherten so die entscheidenden Matchpunkte.

Am Freitag hatten sich die MTG-Spielerinnen beim BASF TC Ludwigshafen mit 4:5 geschlagen geben müssen. Nach den Einzeln lagen sie nach Siegen von Candela und Boluda sowie Niederlagen von Vankova, Pinto, Sarah Scherf und Aline Dissinger noch 2:4 zurück. Doch in den Doppeln starteten Vankova/Pinto und Candela/Boluda eine Aufholjagd zum 4:4, bevor sich Scherf/Dissinger geschlagen geben mussten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019