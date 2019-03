Aufstiegsträume leben noch

MANNHEIM.Es ist zwar Fasnacht, doch für die Fußball-Verbandsligisten wird es am Wochenende wieder richtig ernst. Zum Start der restlichen Rückrunde geht es für die drei Teams aus dem Fußballkreis Mannheim um den Aufstieg. Der VfB Gartenstadt liegt derzeit nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter dem punktgleichen Spitzenreiter SV Sandhausen II auf Platz zwei. In der Winterpause gab der Klub bekannt, dass der aktuelle Trainer Dirk Jörns zu Saisonende aufhört. Er wird in der kommenden Spielzeit Trainer des direkten Gartenstädter Aufstiegskonkurrenten Fortuna Heddesheim. Dennoch: Für die Rückrunde haben sich Jörns und sein Assistent David de Vega, der in Heddesheim Sportlicher Leiter werden soll, viel vorgenommen. Jörns würde sich gerne mit dem Aufstieg verabschieden und seinem Nachfolger Peter Brandenburger einen Oberligisten übergeben.

VfB mit guter Vorbereitung

In der Vorbereitung machte der VfB einen guten Eindruck. Gartenstadt siegte gegen die beiden Landesligisten FC Türkspor Mannheim (2:1) und VfL Kurpfalz Neckarau (3:0), bezwang die TSG Lützelsachsen (3:2) und den SV Unter-Flockenbach (5:2). Gegen den Südwest-Oberligisten Arminia Ludwigshafen schafften die Gelben Bären ein 0:0. Nur gegen Regionalligist Astoria Walldorf setzte es mit 0:3 eine Niederlage.

Der VfB muss am heutigen Samstag um 14.30 Uhr zum Start der Restrückrunde bei der SpVgg Durlach-Aue ran. Eine knifflige Aufgabe. Die SpVgg hat als Sechster nur sechs Zähler Rückstand auf die Mannheimer. Mit einem Sieg könnten die Durlacher selbst wieder ganz oben anklopfen. Bei Gartenstadt wird Winterneuzugang Lukas Cambeis, der vom 1. FC Bruchsal kam, wohl nicht im Kader stehen. Auch Marcel Schwöbel und Maximilian Albrecht fallen wohl aus.

Der VfR Mannheim geht als Jäger in die Restrückrunde. Die Rasenspieler liegen nur zwei Punkte hinter dem Spitzenduo Sandhausen II/Gartenstadt und gestaltete auch seine Generalprobe erfolgreich: Der VfR feierte einen 6:0-Sieg über den Südwest-Verbandsligisten TuS Rüssingen. Am Samstag empfangen die Rasenspieler um 15 Uhr den FC 07 Heidelsheim und sind gegen den abstiegsbedrohten FC klarer Favorit. Doch die Elf von Serkan Secerli ist gewarnt. Die Heidelsheimer überraschten die Mannheimer in der Vorrunde und gewannen das erste Aufeinandertreffen mit 3:2.

„Jedes Spiel ein Endspiel“

„Für uns ist jetzt jedes Spiel ein Endspiel, wir haben am Kader im Winter ja einiges verändert, nun gilt es“, sagt der Sportliche Leiter Jener Külbag. Ajdin Zeric und Winterneuzugang Daniel Olaoye fallen beim Auftakt vor den eigenen Fans allerdings mit Adduktorenproblemen aus.

Der Ligafünfte Fortuna Heddesheim spielt am Sonntag. Um 15 Uhr empfangen Coach Rene Gölz und sein Team den Neunten 1. FC Bruchsal. Für die Rückrunde haben die Heddesheimer, die nur vier Punkte hinter Platz eins und zwei liegen, noch einmal nachgelegt. Nelson Nsowah (SV 98 Schwetzingen), Berkan Demiröz (SV Enosis Mannheim) und Marc Barisic (SV Rülzheim) sind neu. Can Filyos wechselte zum SV 98 Schwetzingen. Der Kader ist nun breiter. Das war in der Hinrunde nicht der Fall“, sagt Gölz.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.03.2019