Auftakt nach Maß

Mannheim.Viermal in Folge hat Jenny Lang-Nobbe auf ihrem legendären Loverboy die Dressur-Kür beim Maimarkt-Reitturnier gewonnen. Mit dem zehnjährigen All Inclusive mischte die Karlsruherin, die mit ihrer Schwester Christin Lang den Rittnerthof betreibt, auch bei „Dressur im Quadrat“ des RV Mannheim vorne mit und belegte mit dem Wallach in der schweren Prüfung St. Georg Special mit 69,593 Prozent Rang zwei hinter Celine Geissler auf Scubidu (70,203 %). Zwei der drei Juroren setzten Lang-Nobbe sogar auf Platz eins. „Toll dass die Mannheimer diesen Schritt gemacht haben“, freute sie sich, dass die Freiluftsaison unter Corona-Bedingungen nun auch in der Quadratestadt begonnen hat. „Auf der Anlage des Reiter-Vereins haben tolle Bedingungen geherrscht. Das ist großartig“, genoss sie die Veranstaltung.

Die Macher rund um RV-Präsident Peter Hofmann waren ebenfalls rundum zufrieden mit dem ersten von zwei Turnier-Wochenenden. „Die Disziplin aller war ausgezeichnet. Alle wissen, was auf dem Spiel steht und dass wir nur so den ersten Schritt zur Normalität gehen können“, lobte Hofmann die Umsicht der Teilnehmer und bedankte sich bei langjährigen Maimarkt-Sponsoren. „Deren Hilfe war entscheidend, denn unter strenger Beachtung der Corona-Hygieneregeln war Publikum nicht zugelassen.“

Starke Lokalmatadorinnen

Auch mit dem Abschneiden der Lokalmatadorinnen vom RV war Hofmann zufrieden. Anna-Louisa Fuchs wurde in der Reitpferdeprüfung mit Braveheart Zweite, in der Dressurpferdeprüfung Kl. A gingen die Plätzte zwei bis vier an die RV-Starterinnen Line Grimminger/Rock m Robert (2.), Anna-Louisa Fuchs/Floribelle (3.) und Elisabeth Martini/Feliciano. Einen Dreifacherfolg feierten im Dressurreiter-Wettbewerb Helena Schönmann/Schwalbenlord (1.), Amelie Dukal/Nadja (2.) und Caroline Maichl/Bolek (3.).

Stargast auf der RV-Anlage vom 31. Juli bis 2. August ist die Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Dorothee Schneider. Programmhöhepunkte sind eine S-Prüfung mit drei Sternen (Intermediaire) am Samstag (11 Uhr) sowie ein Kurz-Grand Prix (So., 12 Uhr). ClipMyHorse.tv wird wieder live übertragen. sd

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.07.2020