Aufwärtstrend muss sich auch in Resultaten zeigen

Mannheim.Eine konsequente Deckung und eine starke erste und zweite Welle im Gegenstoß – das sind die Vorgaben, die Marco Dubois seiner Mannschaft mit auf den Weg gibt. Der Trainer des Handball-Badenligisten TV Friedrichsfeld spricht damit vor dem Spiel beim HSV Hockenheim morgen um 17.30 Uhr genau die Dinge an, die zuletzt beim 23:21-Sieg gegen St. Leon/Reilingen ausschlaggebend waren. „Wir haben im Rückraum nicht die ganz große Durchschlagskraft, daher müssen wir die Grundlage in der Deckung und mit einem schnellen Umschaltspiel legen“, so der Coach.

Die Partie in Hockenheim ist zwar kein echtes Derby, „aber in der Vergangenheit waren das immer Spiele, in denen es zur Sache gegangen ist. Da ist schon eine gewachsene Rivalität“, weiß Florian Kuhn, Sprecher der Friedrichsfelder, dass es auch wieder auf den Kampfgeist ankommen wird. Mit 4:8 Punkten stehen die Kontrahenten gleichauf im hinteren Mittelfeld, wer gewinnt, kann gleich mehrere Plätze gut machen, wer verliert, droht vorerst im hinteren Drittel festzusetzen. „Das ist ein wichtiges Spiel für – für uns und für Hockenheim“, so Florian Kuhn, der zudem hofft, dass im Positionsangriff die Fehler weiter minimiert werden können: „Sonst kommt Hockenheim ins Laufen und dann wird es extrem schwer werden.“

Harte englische Woche

Nach einem spielfreien Wochenende muss der TSV Amicitia Viernheim morgen um 17 Uhr bei der HSG St. Leon/Reilingen ran. „Ich denke, das ist ein 50:50-Spiel. Aber wir haben schon einen gewissen Aufwärtstrend“, meint Viernheims Abteilungsleiter Ralf Schaal. Dieser Trend, der durch den jüngsten 31:19-Derbysieg gegen Friedrichsfeld dokumentiert wurde, hängt in erster Linie mit der personellen Situation zusammen, die sich ganz allmählich etwas entspannt.

So ist Holger Hubert nach seinem Bandscheibenvorfall zwar noch längst nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, aber ein wichtiger Stabilisator und Lenker im Angriff und auch Marcel König wurde schon gegen Friedrichsfeld zu einem wichtigen Faktor. „Er kann nach seiner Schulterverletzung zwar noch nicht richtig werfen, aber in der Deckung macht er seine Sache schon wieder richtig gut“, erklärt Trainer Frank Herbert. Nun kommt auch noch Julius Herbert zurück, der am Mittwoch erstmals trainierte und im Rückraum wieder für Entlastung sorgen sollte. Zudem steht wider Erwarten Dymal Kernaja zur Verfügung, nachdem seine Länderspielreise mit der Nationalmannschaft des Kosovo auf Grund von Passproblemen – wie berichtet – abgesagt werden musste.

Beim Tabellenzehnten HSG St. Leon/Reilingen wollen die Südhessen nun ihren Aufwärtstrend fortsetzen, mit einem Sieg ihr bislang mageres Punktekonto von 2:8 aufpolieren und mit den Gastgebern (4:8) gleichziehen. Direkt nach der Partie geht dann die Vorbereitung auf das nächste Spiel los: Bereits am Donnerstag erwartet Viernheim um 18 Uhr den verlustpunktfreien Tabellenführer SG Heidelsheim/Helmsheim und am Samstag den HSV Hockenheim. me

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018