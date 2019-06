Aus für ISC im Halbfinale

Baunatal.Mit zuletzt zwei Siegen in der stark besetzten Düsseldorfer Pro Liga im Rücken reisten Mannheims Inline Hockey Cracks zuversichtlich zum Pokalhalbfinale nach Baunatal in dem man eigentlich den Grundstein zur Titelverteidigung legen wollte. Doch die letzten, teilweise hart umkämpften Ligabegegnungen steckten den Mannheimern noch in den Knochen, entsprechend groß war die Herausforderung gegen die in Bestbesetzung angetretenen Kaufungen Hornets.

Einer frühen Führung der Gastgeber konnte der ISC wenig entgegensetzen und lag bereits zur Halbzeit mit 1:4 zurück. Mit Moral und Willen kämpften die Quadrats um Trainer Sven Reutter und erzielten den Anschlusstreffer. Allerdings kassierten sie zu viele Strafzeiten, um das Spiel noch kippen zu können.

Somit ist der Titelverteidiger aus der Quadratestadt lediglich Ausrichter des Finalturniers im Mannheimer Friedrichspark. „Jetzt müssen wir uns voll auf das Erreichen der Play-Offs in der Pro Liga und auf die Deutschen Meisterschaften konzentrieren“ hofft ISC-Vorsitzender Dirk Heissler auf positivere Ergebnisse im weiteren Saisonverlauf. ra

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019