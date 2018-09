Aus Liebe zum Verein

Mannheim.„Ich will selbst einmal dieses Kreisliga-Gefühl spüren“, sagt Stürmer Lars Leonhardt vom TSV Neckarau. Der 21-Jährige möchte mit dem Mannheimer Traditionsverein endlich wieder eine Liga höher spielen. „Ich habe damals in der B-Jugend gekickt, da spielte der TSV ein Jahr in der Kreisliga, kam aber fast nur unter die Räder“, erinnert sich der gebürtige Mannheimer und hat ein klares Ziel: „Der TSV soll wieder ein ernstzunehmender Gegner in dieser Liga werden. Es ist seit Jahren Gesprächsthema im Verein, in diesem Jahr wollen wir es endlich wieder schaffen.“

Schnell und präsent

Für seinen großen Traum macht Leonhardt das, was er am besten kann: Tore schießen. Fünf Treffer hat er in dieser noch jungen Saison der Kreisklasse A I schon erzielt, beeindruckende 27 Treffer waren es in der letzten.

Leonhardt ist allerdings nicht nur Neckaraus Torgarant, der 21-Jährige bringt noch weitere Qualitäten in die Mannschaft ein: Der Stürmer kann Bälle halten, ist im Zentrum immer anspielbereit. Mit seiner Präsenz und Schnelligkeit reißt er Lücken in die gegnerische Abwehrkette. „Das Team passt aktuell sehr gut hier in Neckarau zusammen und ich versuche natürlich, in jedem Spiel das Maximum abzurufen, mich komplett in den Dienst der Mannschaft zu stellen“, erklärt Leonhardt, der eine ganz simple Erklärung für seine eigene Torflut hat: „Ehrlichweise stehe ich einfach sehr oft goldrichtig. Das ist auch eine Qualität, bei vielen Zuspielen meiner Mannschaftskollegen muss ich aber auch nicht mehr viel machen.“

Seit der F-Jugend trägt er nun schon die Farben des TSV. Nach einem kurzen Abstecher zum Handball erkannte Leonhardt schnell, dass er lieber mit dem Ball am Fuß spielt – und das TSV-Logo will er auch weiterhin auf der Brust tragen, obwohl seine vielen Tore das Interesse anderer Vereine geweckt haben. „In der Sommerpause gab es durchaus viele Anfragen anderer Clubs, auch aus höherklassigeren Ligen“, erklärt der Rechtsfuß, für den ein Wechsel allerdings nicht infrage kam: „Es waren interessante Gespräche dabei, ich fühlte mich auch sehr geehrt. Ich spiele aktuell aber Fußball, um Spaß zu haben. Nicht wegen des Geldes oder des Wunsches, mich immer mit den Besten messen zu müssen.“

Der sympathische Goalgetter hat all seine Freunde im Team, fühlt sich pudelwohl in der Mannschaft von Trainer Pasquale Pilato. Sein Fußballerherz schlägt allerdings noch für einen anderen Verein. „Ich weiß gar nicht, ob ich das als Mannheimer erzählen kann“, lacht Leonhardt, der nicht dem Waldhof oder dem VfR die Daumen drückt: „Schuld ist eigentlich mein Onkel. Der hat mich schon sehr früh mit dem VfB-Stuttgart-Gen infiziert. Er ist mit mir zu Spielen ins Stadion, wir haben auch viele Partien im Fernsehen zusammen verfolgt. Seitdem schlägt mein Herz auch für die Schwaben.“

Beim Derby zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart am Sonntag wird Leonhardt wieder vor dem Bildschirm kleben, zuvor wartet auf ihn selbst das größtmögliche Derby für einen Neckarauer Spieler. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der VfL Kurpfalz beim TSV, kein Spiel wie jedes andere: „Da gibt es natürlich noch mehr Motivation als sonst. Wir wollen am Sonntag mit breiter Brust auftreten und zeigen, welcher Neckarauer Verein in der Kreisklasse die Nase vorne hat“, zeigt sich Leonhardt selbstbewusst, für den dieses Derby auch eine persönliche Note hat.

„Natürlich kenne ich die Spieler vom VfL, mit vielen habe ich auch selbst schon gespielt. Ich hoffe, dass ich meine Bestleistung abrufen kann.“ Dann würde der Stürmer das machen, was er am besten kann: Tore schießen.

