Aus Spaß am Spiel

Mannheim.Sebastian Pah ist nur wenige Meter vom Vereinsgelände groß geworden, machte dort seine ersten Schritte als Fußballer und will seinen Herzensclub jetzt in die Kreisliga führen. „Es stand immer fest: Meine Karriere beende ich auf jeden Fall hier. Ich denke zwar noch nicht daran, meine Schuhe an den Nagel zu hängen, es war aber jetzt der richtige Zeitpunkt, um heimzukommen“, erklärt der 30-Jährige. Seit dieser Saison spielt der erfahrene Pah für den SKV Sandhofen.

Der Fusionsclub führt die Tabelle der Kreisklasse A II an, auch weil der Mannheimer am vergangenen Wochenende wieder seine Schussqualitäten zeigte. Beim Stand von 0:1 gegen den ASV Feudenheim zog der Offensivmann einfach trocken per Volleyschuss ab. „Den habe ich gut getroffen, so ein Tor schieße ich auch nicht jeden Tag“, freut sich Pah über sein Kunststück und blickt auf eine kuriose Partie zurück: „Nach meinem Ausgleich lagen wir nach der Pause schnell 1:3 zurück, konnten die Partie mit viel Wille und Mut aber noch zum 4:3 drehen. Ein verrücktes Spiel, das aber unsere Ambitionen weiter unterstreicht.“ Der SKV Sandhofen will in dieser Saison unbedingt den Sprung ins Mannheimer Oberhaus schaffen. Für das Projekt „Kreisliga“ hat der Verein auch eine Mannschaft zur Verfügung, die an ganz andere Ligen erinnert.

Jede Menge Erfahrung

Allen voran natürlich Pah. Der 30-Jährige spielte schon beim Waldhof und für Gartenstadt in der Verbandsliga. Er schnürte auch schon für die ambitionierten Heddesheimer die Schuhe und stand zuletzt für Wallstadt in der Kreisliga auf dem Feld. Hinzu gesellen sich namhafte Akteure, die auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Marc Wheeler oder Mike Pfeiffer, beide ehemalige Säulen der SpVgg Wallstadt. Stürmer Zlatko Mikic ging auch für Gartenstadt in der Verbandsliga auf Torejagd oder Henrik Hofstätter, der die ehemalige Verbandsliga-Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim bereicherte.

„Uns alle verbindet aber Sandhofen oder eine enge Freundschaft. Viele von uns haben hier schon einmal zusammen gespielt, mittlerweile sind wir aber keine Jugendtruppe mehr“, lacht Pah, der im Team noch zu den Jüngeren gehört: „Unser Altersschnitt dürfte bei 30 Jahren liegen, wir wollen hier aber auf unsere vermeintlich alten Tage nicht nur ein bisschen kicken, wir wollen aufsteigen.“

Die endgültige Entscheidung für seinen Wechsel zu Sandhofen fällte Pah eines Abends in einer Bar. Angebote von anderen höherklassigen Vereinen waren da, doch der Mannheimer verzichtete auch auf ein finazielles Zubrot: „Wir saßen zusammen, und dann kam irgendwie das Gespräch über Sandhofen in die Gänge. Irgendwann waren wir uns einig, dass wir das alle gemeinsam machen wollen. Einen großen Ausschlag hat aber auch Trainer Matthias Burosch gegeben, den ich sehr schätze und mit dem ich gerne arbeite“, so der beidfüßige Kicker: „Während meines Studiums war es natürlich schön, mit dem Fußball Geld zu verdienen. Mittlerweile ist das komplett nebensächlich. Ich habe einen normalen Job, will einfach Spaß haben und renne vermeintlich hohen Spielergehältern schon lange nicht mehr hinterher.“

Stattdessen kann der Mannheimer mittlerweile zum Training laufen, spielt mit Freunden und alten Weggefährten in einem Team und fühlt sich auch in der Kreisklasse pudelwohl: „Ich denke jetzt nicht vor jedem Spiel, dass ich etwas Besonderes bin, nur weil ich mal höher gespielt habe. Mit unseren Zielen musst du auch in dieser Liga immer Vollgas geben, das verlangt auch der Coach von uns.“

Flexibilität als Stärke

Sebastian Pah ist wieder daheim, wirkt rundum glücklich, möchte jedoch noch mit einem hartnäckigen Gerücht aufräumen. Der 30-Jährige fungiert beim SKV als Spielmacher oder auf der Sechs, seine angestammte Position: „Für viele bin ich aber Abwehrspieler“, schmunzelt Pah und erklärt die Entstehungsgeschichte: „Beim Waldhof hat mich der damalige Trainer Frank Hettrich in die Viererkette gezogen, seitdem habe ich diesen Stempel. Ich bin ein flexibler Spieler, kann fast jede Position besetzen, die Defensive war aber eine Ausnahme. Ich liebe es im Mittelfeld, das Spiel zu leiten und der Zug zum Tor – das macht für mich Fußball aus.“

